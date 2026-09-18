Putin sprawdza reakcję Polski? „Tego typu prowokacji będzie więcej”

W czwartek 17 września rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że około 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że szybko zbliżał się on do polskiej granicy, poderwano myśliwce. Według informacji przekazanych przez wojsko do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło.

Dron z głowicą bojową znaleziony w Polsce

To kolejny w ostatnich dniach incydent związany z bezzałogowcami w pobliżu Polski. Kilka dni wcześniej, na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim, znaleziono drona. Według wstępnych ustaleń był to rosyjski Gerbera 2.

– Zawierał w sobie głowicę bojową odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Udało się odseparować tę głowicę od samego statku powietrznego, a następnie z uwagi na warunki bezpieczeństwa, głowicę zneutralizowano od razu na plaży – powiedział Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

W tym kontekście coraz częściej pojawiają się pytania o bezpieczeństwo Polski i gotowość do reagowania na podobne incydenty, prowokacje czy działania Rosji. Politycy różnią się jednak w ocenie tego, na ile nasz kraj jest dziś przygotowany na zagrożenia związane z wojną za wschodnią granicą.

Polska gotowa na rosyjski atak?