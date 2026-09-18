Stracił stanowisko na rzecz Hołowni, nie będzie go w Sejmie. „Nie uciekłem obrażony”

Polska 2050 podczas posiedzenia Klubu Parlamentarnego Polska 2050 zdecydowała o zmianie w Prezydium klubu – poinformowano w komunikacie prasowym. Na nowego szefa jednogłośnie wybrano Szymona Hołownię. Dotychczasowy przewodniczący Paweł Śliz złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jak zapewniono decyzja ta zapadła w wyniku wcześniejszych, konstruktywnych uzgodnień i w pełnym porozumieniu między ustępującym i nowym szefem klubu.

Dodano, że nie ma mowy o „konfliktach, czy tarciach, a o wzmocnieniu obranego kursu w dobrze naoliwionej i sprawnie funkcjonującej drużynie”. „W klubie Polski 2050 nie ma przywiązania do stanowisk i stołków. Jest za to wspólny front, który ma doprowadzić do utrzymania demokratycznego rządu po 2027 roku. Byliśmy, jesteśmy i będziemy przeciwwagą dla skrajnej prawicy” – brzmi fragment oświadczenia.

Szymon Hołownia nowym szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Paweł Śliz rezygnuje

Śliz pozostanie w Prezydium klubu parlamentarnego i będzie pierwszym wiceprzewodniczącym. „Szymon – trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Paweł – dziękujemy za te dwa świetne lata. Wszyscy gramy do jednej bramki!” – zakończono. W mediach społecznościowych przypomniano, że pod kierownictwem Śliza złożono 70 projektów ustaw, z których 18 stało się obowiązującym prawem i sprawiło, że Polska 2050 jest najaktywniejszym klubem parlamentarnym w Koalicji 15 Października.

„Nowe czasy dla Polski i świata, nowe wyzwania przed rodakami, nowe role w naszej drużynie. Dziękuję Posłankom i Posłom PL2050 za nadzieję i zaufanie” – ocenił Hołownia. „Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę” – tłumaczył Śliz.

Ustąpił miejsca Hołowni, przecina spekulacje. „Naturalna i jedyna mądra decyzja”

„Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny” – dodał były już szef klubu parlamentarnego Polski 2050. Śliz zapewnił, że jego piątkowa nieobecność w Sejmie „była zaplanowana od dawna i wynika z zupełnie innych powodów”. Zapewnił, że „nie uciekł obrażony”.

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