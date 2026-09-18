Giertych złożył zawiadomienie ws. Ziobry, ironizuje po decyzji. „Kolejny genialny ruch”

Priorytetowe i ważne śledztwo rozliczeniowe ws. ukrywania się i ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA poprowadzi prok. Stanisław Wieśniakowski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie – podało Oko.press. Prokurator za dwa miesiące będzie mógł przejść na emeryturę. Decyzję w tej sprawie podjął naczelnik I wydziału śledczego stołecznej prokuratury okręgowej. Jak tłumaczył „kierował się równomiernym obciążeniem referentów”.

Ten prokurator poprowadzi śledztwo ws. Ziobry. Przypomniano jego kontrowersyjną przeszłość

Prok. Wieśniakowski wystąpił o zgodę na dalszą pracę w prokuraturze po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przypomniano także o przeszłości prokuratora. Jak czytamy „sam zaproponował warszawskiej policji szkolenia ws. oskarżania przez nią i występowania w sądach, w sprawach wykroczeń wobec ulicznej opozycji protestującej przeciwko władzy PiS”. Obywatele wygrywali w sądach te sprawy, byli uniewinniani. Szkolenia miałyby poprawić skuteczność policji w tej kwestii.

Z kolei „w 2019 r. na rozprawie apelacyjnej dotyczącej kilkudziesięciu osób, które chciały zablokować marsz ONR i Młodzieży Wszechpolskiej, prok. Wieśniakowski bronił narodowców i dowodził, że w Polsce nie ma antysemityzmu”. Prokurator pojawił się także w „głośnej sprawie represji wobec dwóch uznanych sędzi karnistek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie”. Chodzi o Marzannę Piekarską-Drążek i Ewę Gregajtys.

Zbigniew Ziobro uciekł do USA, śledztwo dostał Stanisław Wieśniakowski. Roman Giertych reaguje

Zawiadomienie w sprawie Ziobry złożył Roman Giertych. Poseł Koalicji Obywatelskiej odniósł się do ustaleń w mediach społecznościowych. „Kolejny genialny ruch pary Mistygacz – Szeroczyńska. Powierzyć śledztwo w sprawie pomagania Ziobrze prokuratorowi od… Ziobry. Czy nie czas na zmiany w najważniejszej okręgówce?” – skomentował adwokat. Michał Mistygacz to Prokurator Okręgowy w Warszawie, a Małgorzata Szeroczyńska jest jego zastępcą.

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