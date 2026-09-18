Tak skończyło się przełomowe głosowanie w Sejmie. Kaczyński się wścieknie

Wybory nowego wicemarszałka Sejmu stały się kolejnym polem sporu między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus. Partia Jarosława Kaczyńskiego, chociaż jest największym klubem opozycyjnym, przez wiele miesięcy nie miała swojego przedstawiciela w prezydium.

Awantura o fotel wicemarszałka Sejmu

Powód? Politycy upierali się nad kandydaturą Elżbiety Witek, której stanowczo sprzeciwiała się koalicja rządząca. Posłowie przypominali m.in reasumpcje głosowań zarządzane przez ówczesną marszałek Sejmu, gdy ich wyniki nie były zgodne z tym, czego oczekiwał PiS.

W połowie lipca Mariusz Błaszczak ogłosił, że partia zmienia kandydata i postawi na Marcina Ociepę. Swojego kandydata zgłosił także Rozwój Plus. Środowisko Mateusza Morawieckiego zaproponowało Marcina Horałę.

Żaden z polityków nie mógł sobie zapewnić zwycięstwa wyłącznie głosami własnych środowisk. Poparcie pozostałych klubów miało przesądzić o tym, kto ostatecznie dołączy do Prezydium Sejmu.

– Ani Marcin Horała ani Marcin Ociepa to nie są jakieś orły parlamentaryzmu i gdyby to zależało indywidualnie ode mnie, to nie zagłosowałbym na żadnego z nich – komentował Tomasz Trela z Lewicy w rozmowie z „Wprost”. – Dla mnie i jeden i drugi polityk to jest PiS, poprę w tej sprawie decyzję klubu. Jest to bez znaczenia, który z nich wygra – mówiła nam Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa MEN.

Marcin Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu

Decyzja zapadła podczas bloku głosowań w piątek 18 września. W głosowaniu wzięło udział 428 posłów. Polityk Rozwoju Plus Marcin Horała zyskał poparcie sejmowej większości i to on zostanie nowym wicemarszałkiem Sejmu. Zagłosowało za nim 254 polityków. Marcin Ociepa przekonał do siebie 167 polityków. 7 posłów zagłosowało przeciwko wszystkim kandydatom.

Porażka kandydata PiS może być sporym policzkiem dla Jarosława Kaczyńskiego i jeszcze mocniej zaostrzyć konflikt między Nowogrodzką a środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Marcin Ociepa już wcześniej przekonywał, że wystawienie przez Rozwój Plus własnego kandydata to prezent dla Donalda Tuska i działanie na szkodę prawicy.

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