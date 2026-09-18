W PiS wrze po sukcesie Morawieckiego, jedna z posłanek przyznała się do błędu. „Maski opadły”

Przypomnijmy, 18 września w Sejmie odbyło się głosowanie nad wyborem wicemarszałka. Kandydatami na to stanowisko byli Macin Ociepa z PiS-u oraz Marcin Horała, należący do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Decyzją większości posłów wybrano na to stanowisko posła Horałę.

Marcin Horała nowym wicemarszałkiem. Komentarze kandydatów

Krótko po zakończeniu głosowania poseł PiS-u odniósł się do przegranej. „Sama nominacja na funkcję wicemarszałka sejmu ze strony największego klubu opozycyjnego była dla mnie wielkim zaszczytem (...). Dziękuję posłom różnych klubów i kół oraz niezrzeszonym za każdy z 167 głosów, który wymagał odwagi i przyzwoitości” – przekazał. Następnie ocenił, że „Koalicja Obywatelska wybrała sobie trzeciego wicemarszałka, Rozwój Plus zaś koalicjanta” .

Dodał także, że „Marcinowi Horale należą się nie gratulacje, lecz współczucie, gdyż: 'najgorszym gatunkiem podłości jest ta, która ubiera się w maskę przyjaźni, by tym pewniej podciąć komuś nogi dla własnego awansu'”

Na te słowa szybko odpowiedział mu Marcin Horała. „Pomimo tego wpisu się nie obrażam. Rozumiem Marcinie, pod jaką presją jesteś. Kiedy opadną wasze emocje, będziemy dalej razem pracować dla dobra wspólnego. A na przyszłość, jeżeli klub PiS-u chce poparcia Rozwoju Plus w jakiejś sprawie, jesteśmy otwarci na rozmowę. Natomiast nie odbędzie się to metodą ogłaszania w mediach faktów dokonanych” – przekazał.

Horała wicemarszałkiem. Ostre komentarze posłów PiS-u

„Miał być pokój na prawicy. A co jest? Marcin Horała wicemarszałkiem postkomunistycznej lewicy Czarzastego. Maski opadły” – napisał w serwisie X Przemysław Czarnek.

Natomiast Mariusz Błaszczak uznał, że „Rozwój Plus stał się koncesjonowaną opozycją – taką, która wchodzi w układ z Tuskiem i Czarzastym za stołek wicemarszałka na rok. Limuzyna, sekretariat i gabinet stały się dla nich ważniejsze niż ideały” .

Maria Kurowska poinformowała, że pomyliła się podczas głosowania. „Ważne! Podczas głosowania dotyczącego wyboru Wicemarszałka Sejmu, przez pomyłkę oddałam głos na posła Marcina Horałę. Chcę podkreślić bardzo mocno, że moim kandydatem był Marcin Ociepa. Niestety, Marszałek Czarzasty nie umożliwił mi zmiany głosu” – przekazała w serwisie X.

Z kolei rzecznik PiS-u Rafał Bochenek uderzył w Mateusza Morawieckiego. „Obiecał poparcie dla kandydatury Marcina Ociepy (poniżej). Ramię w ramię z Tuskiem złamali reguły parlamentarne obowiązujące od 36 lat. Dzisiaj maski opadły. Zero złudzeń. Zero zdziwienia. Rozbój Plus w pełnej okazałości” – przekazał w mediach społecznościowych . Przywołał też dawną wypowiedź byłego premiera, w której miał deklarować poparcie dla kandydata PiS-u.

„Stowarzyszenie Rozłam Plus podjęło z Donaldem Tuskiem i Włodzimierzem Czarzastym grę, by pozbawić PiS prawa do wicemarszałka. Takie są fakty. Niedługo trzeba było czekać, by maski opadły. Ekipa Mateusza Morawieckiego wybrała drogę opozycji koncesjonowanej. Szkoda. A swoistej koncesji słownie udzielił Sławomira Nitras, który z troską powiedział, że 'przy odpowiednim traktowaniu da się ugrupowanie Morawieckiego okiełznać'” – napisał z kolei Sebastian Kaleta z PiS-u.

„Jak ma to wyglądać? Będą promować ugrupowanie Morawieckiego przeciw PiS, a jaką cenę Tuskowi zapłaci ekipa Morawieckiego? Bo bez nadziei zysku Tusk tej operacji nie prowadzi”... – dodał.

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