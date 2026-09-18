Bolesny sondaż dla Karola Nawrockiego. Tak Polacy ocenili jego decyzje

Afera Zondacrypto pokazała, że rynek kryptowalut należy – zdaniem obozu rządzącego – poddać jak najszybciej regulacjom. Sęk w tym, że ustawy, które przygotowała koalicja, nie doczekały się prezydenckiego podpisu.

Przed głosowaniem Sejmu ws. kolejnego weta, podczas jednego z posiedzeń Rady Ministrów, premier Donald Tusk wprost pytał: „Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, a także Konfederacja blokują rozwiązania dot. rynku kryptowalut?”. Było to jeszcze długo przed pełnoskalowym wybuchem afery dot. upadłej giełdy. Później w przestrzeni medialnej pojawiały się kolejno informacje o tym, jakie podmioty związane z politykami prawicy wspierała Zonda. Przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. pieniądze powędrowały m.in. na organizację CPAC (Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej), na której wystąpił Nawrocki.

Fakty o finansowaniu związanych z prawicą fundacji docierały do opinii publicznej, a ta na ich podstawie wyrabiała sobie opinię nt. działań prezydenta – o jego wetach w obszarze ustaw regulujących rynek kryptoaktyw. Co Polacy sądzą obecnie o ruchach Nawrockiego? Czy miały one sens?

Widać wyraźną różnicę w głosowaniu elektoratu koalicji i opozycji

Czy weta były słuszne? O to Wirtualna Polska zapytała respondentów w najnowszym sondażu, który zrealizowany został przez United Surveys by IBRIS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) w pierwszej połowie września tego roku (w badaniu użyto dwóch metod: ankiet online i wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo).

Okazuje się, że działania prezydenta popiera łącznie 41,6 proc. („zdecydowanie tak” – 21,3 proc., „raczej tak” – 20, 3 proc.). Krytyków Nawrocki ma jednak więcej, bo razem 45,8 proc. („zdecydowanie nie” – 36,3 proc., „raczej nie” – 9,5 proc.).

WP ujawniła, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej byli niemal jednogłośni (87 proc. negatywnie oceniło ruchy głowy państwa). Opozycja (w tym PiS i Konfederacja) była natomiast „za” wetami (kolejno – 77 i 74 proc.).

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