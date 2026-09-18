Poseł Wojciech Król z zarzutami korupcyjnymi. Jak zareagował?

Prokuratura Europejska przedstawiła Wojciechowi Królowi zarzuty korupcyjne. Poseł KO nie przyznał się do winy.

Poważne podejrzenia pod adresem Wojciecha Króla

W piątek 18 września poseł Wojciech Król został doprowadzony do siedziby Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Prowadzili go funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czynności te przeprowadzano w ramach śledztwa, dotyczącego podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Prokuratura twierdzi, że w toku postępowania pojawiły się nowe dowody wskazujące na możliwość popełnienia przez posła przestępstw korupcyjnych. Śledczy podejrzewają, że Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. On sam konsekwentnie zaprzeczał tym zarzutom.

Poseł Król pozbawiony immunitetu

Prokuratura Europejska już wcześniej występowała o uchylenie immunitetu i zatrzymanie polityka KO. W lipcu Sejm wyraził zgodę jedynie na pozbawienie Króla immunitetu. Drugi wniosek prokuratury obejmował kolejne ustalenia śledczych.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej prok. Agnieszka Marcińczyk wyjaśniała, że drugi wniosek dotyczył „innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania” polityka.

– W toku postępowania, wraz z pozyskiwaniem nowych dowodów, ujawniono, że z dużym prawdopodobieństwem pan poseł Wojciech Król mógł dopuścić się popełnienia przestępstw korupcyjnych – wyjaśniała Agnieszka Marcińczyk.

Prokuratura wskazuje również na obawę matactwa oraz zagrożenie surową karą. Zdaniem śledczych inne środki zapobiegawcze nie gwarantowałyby prawidłowego przebiegu postępowania.

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