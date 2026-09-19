Skakał po samochodach, potem zaczął demolować sklep. Wszystko się nagrało

29-latka zatrzymali pińczowscy funkcjonariusze – poinformowała Policja Świętokrzyska. „Interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym mężczyzny, który skakał po zaparkowanych samochodach. Okazało się, że jego zachowanie było jeszcze bardziej niebezpieczne – po wejściu do jednego ze sklepów zaczął niszczyć jego wyposażenie. Mundurowi szybko obezwładnili agresywnego 29-latka” – zapewnił zespół prasowy.

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Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie wskazała, że do zdarzenia doszło wczesnym rankiem w piątek (19 września). „Dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał skakać po zaparkowanych samochodach, a także dobijać się do jednego ze sklepów” – poinformowali mundurowi. W związku z tym zawiadomieniem zdecydował on o pilnym wysłaniu na miejsce patrolu.

„Początkowo funkcjonariusze nie zastali nikogo przy zaparkowanych pojazdach. Zauważyli jednak, że wewnątrz pobliskiego sklepu znajdują się dwie osoby. Przez witrynę sklepową dostrzegli, że jeden z mężczyzn zachowuje się agresywnie, kopnięciami i uderzeniami pięści niszczył sklepowe półki. Sytuacja była dynamiczna, ekspedientka wybiegła ze sklepu, a policjanci natychmiast weszli do środka. Nie było czasu na negocjacje. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 29-latka. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 prom”. – przekazał zespół prasowy.

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Z ustaleń mundurowych wynika, że uszkodzony został jeden z zaparkowanych pojazdów. „Właściciel pojazdu oszacował straty na około 2 tys. zł. W związku z uszkodzeniem samochodu przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” – zaznaczono w komunikacie prasowym.

29-latek spędził 24 godz. w areszcie policyjnym, a po wytrzeźwieniu został przesłuchany. „Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem” – zapowiedzieli mundurowi.

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