Braun wziął do ręki szlifierkę i podał Klimkowi, by ściął znak. „To zaledwie miły przedsmak”

Europosłowi Braunowi towarzyszył Michał Klimek – kandydat na prezydenta stolicy Małopolski. Nagranie z demontażu znaku informującego o obowiązującej w Krakowie Strefie Czystego Transportu to element kampanii wyborczej. W niedzielę (27 września) odbędzie się bowiem głosowanie – mieszkańcy w jego trakcie wyłonią nowego włodarza stolicy regionu, następcę Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska).

Po ścięciu znaku szef KKP oznajmił, że „to zaledwie miły przedsmak tego, co normalnych Polaków czeka za prezydentury Klimka”.

Znak z impetem uderzył o chodnik. Grzegorz Braun: Precz z eurokomuną

Krótkie nagranie, opublikowane na platformie X na profilu Brauna, rozpoczyna się od uruchomienia przez niego szlifierki kątowej. Następnie podaje ją Klimkowi, który przy jej użyciu rozcina metalową konstrukcję. W międzyczasie znak przytrzymuje kilku mężczyzn towarzyszących kandydatowi na włodarza Krakowa i europosłowi. Później odrywają go i podają Braunowi.

Prezes konserwatywnego ugrupowania rzuca następnie: „Precz z komuną!” – co powtarzają za nim zebrani. – Odzyskanie niepodległości na tym [na ścięciu znaku SCT – przyp. red.] nie może się zakończyć. To zaledwie początek, szanowni państwo. Precz z eurokomuną! – podkreślił. Następnie puścił konstrukcję, która uderzyła z hukiem o chodnik. – Komuna upadła – skwitował wówczas roześmiany operator kamery. – Tak jest – potwierdził Braun.

Prezes KKP miał wyrzucić rosyjskich opozycjonistów z sali w PE

To nie jedyny incydent z udziałem Brauna w ostatnim czasie. Z relacji Dmitrija Gudkowa – byłego deputowanego z Rosji – wynika, że przerwał on niedawno posiedzenie międzyparlamentarnej delegacji Parlamentu Europejskiego ds. współpracy unijnej z Rosją.

– Przyjechaliśmy na zaproszenie Parlamentu Europejskiego, by porozmawiać z europosłami o sytuacji w Rosji, nastrojach społecznych, tzw. wyborach do Dumy Państwowej, zbrodniczej polityce Kremla i represjach – mówił w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Gudkow. W pewnym momencie Braun zaczął krzyczeć i wyrzucić z sali obradujących.

Czytaj też:

Awantura w PE. Braun się wściekł. Wyrzucił Rosjan z sali Czytaj też:

Braun stanie przed sądem? Parlament Europejski podjął decyzję