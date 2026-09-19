Nowe zasady dla uczniów. W sondażu Polacy ocenili kolejne zmiany w szkołach

Przypomnijmy, od 1 września obowiązują zmiany w zasadach żywienia przedszkolaków oraz uczniów. Jedna z nich zakłada, że co najmniej raz w tygodniu dzieci będą otrzymywać obiad w formie pełnowartościowego posiłku na bazie roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych. Ograniczone jest także podawanie dań mięsnych do dwóch razy w tygodniu. Codzienne posiłki mają też być wzbogacone o więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Tego typu zmiany wpisują się w koncepcję tzw. diety planetarnej, czyli przyjaznej klimatowi oraz zdrowiu.

Badanie przeprowadzone dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wykazało, że zaledwie 28 proc. Polaków wie, czym jest dieta planetarna. 36 proc. słyszało ten termin, ale nie zna dokładnego znaczenia, a kolejne 36 proc. nigdy o nim nie słyszało.

Przełom w szkołach. Co Polacy sądzą o zmianach w żywieniu dzieci?

W sondażu dla WP zapytano też Polaków, czy zgadzają się z tym, aby dzieci dostawały w szkole raz w tygodniu obiad w pełni roślinny, na bazie fasoli, soczewicy czy ciecierzycy. 52 proc. ankietowanych krytycznie oceniło nowe przepisy. Poparło je natomiast zaledwie 23 proc. ankietowanych. 22 proc. osób uznało, że „trudno powiedzieć” .

Uczestnicy badania zostali też zapytani, ile razy w tygodniu, ich zdaniem, dzieci powinny otrzymywać mięso w ramach szkolnego obiadu. 30 proc. ankietowanych uznało, że trzy razy. 18 proc., że cztery razy, a 15 proc., że dwa razy. Nieco mniej, bo 12 proc. przyznało, że codziennie dzieci powinny jeść mięso w placówkach. Z kolei 5 proc. jest zdania, że jeden raz w tygodniu jest odpowiedni lub wcale. 20 proc. osób wybrało odpowiedź: „trudno powiedzieć” .

Respondenci odpowiedzieli też na pytanie, jakie konsekwencje dla zdrowia dzieci może mieć wykluczenie mięsa z jadłospisu raz w tygodniu. 38 proc. osób uznało, że nie będzie to miało wpływu na zdrowie. 32 proc. respondentów oceniło, że dzieci będą wtedy zdrowsze, a 12 proc. stwierdziło, że dzieci na tym stracą, bo zjedzą mniej białka. 18 proc. uczestników badania uznało, że „trudno powiedzieć” .

Badanie przeprowadzono w dniach 11 – 14 września wśród 1095 osób metodą CAWI.

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Zmiany dotyczące żywienia dzieci spotkały się z liczną krytyką. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził: „najpierw straszą, że dieta mięsna zabija planetę, a potem każą dzieciom jeść fasolę z kaszą”. „Dość tych szaleństw ideologicznych” – dodał.

Do tych słów polityka odniosła się szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. – To rozporządzenie weszło w życie w lutym tego roku, więc gdzie był pan Morawiecki przez tyle miesięcy, że się w ogóle sprawą nie zainteresował? – pytała w rozmowie z mediami.

Oceniła także, że „awantura o to, że dzieci mają jeść zdrowo, przekracza zdrowy rozsądek” . – Dzieci w szkołach mają się odżywiać zdrowo – podkreśliła.

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