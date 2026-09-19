Oddał olimpijski medal, teraz dostał go z powrotem. „Będą kolejne”

Pierwszy olimpijski medal oddał bez zawahania. Teraz chce, żeby wreszcie zobaczyła go jego mama. Srebrny krążek Vladimira Semirunnija z tegorocznych igrzysk w Mediolanie wrócił w sobotę do jego rąk. PROFBUD, który wylicytował medal za 46 750 zł, zdecydował się zwrócić go polskiemu panczeniście.

– Bardziej myślę o kolejnych, a nie o tym, co już zrobiłem – mówi Wprost.pl Semirunnij. Pytamy więc, czy pierwszy olimpijski medal ma być jednym z wielu. – Będą kolejne. Będę na to pracował – odpowiada.

Pierwszy medal olimpijski oddał na pomoc chorym dzieciom

Semirunnij zdobył srebro w biegu na 10 000 metrów podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Niedługo później zdecydował, że z najcenniejszą sportową pamiątką się rozstanie.

W nocy z 25 na 26 kwietnia pojawił się na charytatywnym streamie Łatwoganga. Około godz. 3:30 ogłosił, że przekazuje medal na licytację. Dochód z aukcji miał wesprzeć Fundację Cancer Fighters i pomoc osobom chorującym onkologicznie. Jak wówczas tłumaczył, wiele zawdzięcza Polsce i w ten sposób chce się odwdzięczyć, pomagając dzieciom.

Ostatecznie srebrny krążek za 46 750 zł wylicytował PROFBUD. Na tym historia mogłaby się zakończyć – pieniądze trafiły na pomoc potrzebującym, a firma została właścicielem jednej z najważniejszych pamiątek z tegorocznych igrzysk. Deweloper zdecydował jednak inaczej.

Podczas sobotniego spotkania w powstającym pod Warszawą Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich medal został ponownie przekazany Semirunnijowi.

Panczenista zapewnia w rozmowie z Wprost.pl, że kiedy decydował się na oddanie krążka, nie miał wątpliwości. – Nie było zawahania – mówi.

Teraz przyznaje jednak, że cieszy się z jego powrotu. Medal czeka jeszcze jedna podróż. Ma zobaczyć go rodzina sportowca. – Naprawdę chciałbym, żeby zobaczyła go mama. Powiedziała, żebym na razie nikomu go nie oddawał, dopóki sama nie potrzyma go w ręce. Może w ogóle oddam go rodzicom – mówi nam Semirunnij.





Specjalnej gabloty nie będzie. „Bardziej myślę o kolejnych”

Nie oznacza to jednak, że srebrny medal zajmie teraz najbardziej eksponowane miejsce w domu sportowca. Semirunnij opowiada, że wszystkie medale trzyma w pokoju, w którym również trenuje. Olimpijskie srebro ma po prostu do nich dołączyć.

– Nie chcę go za bardzo gdzieś wieszać czy układać, bo bardziej myślę o kolejnych, a nie o tym, co zrobiłem – podkreśla.

Po igrzyskach zmieniła się zresztą nie tylko zawartość jego półki z medalami. Semirunnij przyznaje, że sukces przyniósł mu większy komfort, choć jednocześnie pojawiło się więcej obowiązków. – Naprawdę mogę myśleć tylko o treningach, nie muszę się niczym innym martwić – mówi.

Srebro przyniosło również presję. Tyle że 23-letni panczenista wcale przed nią nie ucieka. – Mam presję, bo zawsze chcę złota. Będę trenował i próbował. Lubię narzucać na siebie presję i oczekiwania – przyznaje.

Jego sposób myślenia przed startem jest prosty: traktować każdą okazję tak, jakby następnej miało już nie być. – W trakcie zawodów zawsze mówię sobie, że nie będzie kolejnej szansy i muszę zrobić to teraz. Dlaczego czekać kolejne lata? – tłumaczy. Jeżeli się nie uda, wynik stara się zostawić za sobą i wrócić do pracy.

Pierwszy medal, ale będą następne? – Będą kolejne. Będę na to pracował – odpowiada bez wahania.

Tomala: Człowiek nie jest na to gotowy

Semirunnij dopiero poznaje rzeczywistość, która zaczyna się po olimpijskim sukcesie. Sportowcy, którzy towarzyszyli mu podczas sobotniego wydarzenia, znają ją znacznie dłużej.

Dawid Tomala zdobył złoty medal igrzysk w Tokio w chodzie na 50 kilometrów. Z perspektywy kilku lat przyznaje Wprost.pl, że nie był przygotowany na to, co wydarzyło się po jego zwycięstwie. – Teraz, z perspektywy czasu, patrzę na to w ten sposób, że to jest totalne szaleństwo i człowiek nie jest na to gotowy – mówi nam mistrz olimpijski.

Największą zmianą było zainteresowanie, z którym wcześniej nie miał do czynienia. – To przede wszystkim cały szum medialny, kibice, którzy rozpoznają cię na mieście. To jest coś, z czym nie masz styczności na co dzień, zanim nie zdobędziesz tak dużego sukcesu – opowiada.

Tomala wspomina to jednak pozytywnie. Ludzie podchodzili do niego z uśmiechem, chcieli porozmawiać i zapytać, jak wyglądała droga do olimpijskiego złota.

Problem pojawił się gdzie indziej. Mistrz z Tokio chciał wykorzystać sukces jako początek kolejnego etapu kariery. Przeszkodziła mu kontuzja. – Kończąc igrzyska i zdobywając złoto, nabawiłem się kontuzji, z którą później się borykałem. Tak naprawdę zamiast rozwinąć skrzydła, cały kolejny sezon z nią walczyłem. Bardzo nad tym ubolewam – przyznaje.

Ambicje po igrzyskach były ogromne. Tomala chciał pozostać w światowej czołówce i zdobywać kolejne medale. – Tak to jest w sporcie. Czasami wszystko idzie tak, jakbyś chciał, a czasami zdarzają się sytuacje, kiedy po prostu musisz z czymś powalczyć sam ze sobą – mówi.

Jego medal kupił Robert Lewandowski. Też go oddał

Historia Semirunnija jest Tomali szczególnie bliska z jeszcze jednego powodu. On również zdecydował się przekazać swój olimpijski medal na licytację. – Ja też oddałem medal na licytację, więc dokładnie czuję to, co on. Mój medal wylicytował Robert Lewandowski i również mi go zwrócił. Po trzech-czterech miesiącach – opowiada Wprost.pl.

Dzięki temu mistrz olimpijski nadal może zabierać złoty krążek na spotkania. – Mogę się tym medalem dalej cieszyć, a przede wszystkim przychodzić czy przyjeżdżać na spotkania z dzieciakami, które mogą tego medalu dotknąć i poczuć chociaż w jakiejś części to, co ja wcześniej – mówi.

Lewandowski jest jednocześnie współinwestorem Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich, gdzie w sobotę odbywało się spotkanie.

Tomala zwraca uwagę na jeszcze jeden problem. – Mam cały czas wrażenie, że potencjału polskich sportowców się nie wykorzystuje – mówi.

Dlatego pozytywnie ocenia pomysł nagradzania olimpijczyków mieszkaniami. – Każde docenienie tego sukcesu jest dla mnie czymś pozytywnym. Nie zastanawiam się nad tym, kto to mieszkanie koniec końców wygra, bo tak naprawdę każdy na nie w jakiś sposób zasługuje swoim dorobkiem sportowym, swoją historią – ocenia.

Fularczyk-Kozłowska: Trudniejsze było to, co przyszło później

Jeszcze inną perspektywę przedstawia Magdalena Fularczyk-Kozłowska. Mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro i brązowa medalistka z Londynu przez około 20 lat podporządkowywała swoje życie sportowi.

Osiągnięcie najważniejszego celu nie oznaczało jednak, że później wszystko stało się prostsze. – Życie się bardzo zmienia. Przede wszystkim osiąga się cel sportowy i trzeba przejść na cel życiowy. A to nie bywa proste i nie bywa łatwe – mówi Wprost.pl.

W jej przypadku, jak nas przekonuje, znalezienie swojego miejsca po zakończeniu kariery trwało latami. – Cały czas próbowałam odnaleźć się w życiu po karierze i muszę powiedzieć, że dopiero po tych latach mogę powiedzieć, że jestem we właściwym miejscu i cieszę się z tego, co robię i czym się zajmuję – przyznaje.

Pytamy, co było trudniejsze: wejście na sam szczyt sportu czy przejście później do normalnego życia. – W mojej opinii ta druga rzecz, czyli odnalezienie się w rzeczywistości po sporcie – odpowiada bez zastanowienia.

„Sport był bardziej poukładany”

Fularczyk-Kozłowska tłumaczy, że zawodowy sport – mimo ogromnego wysiłku i wyrzeczeń – daje człowiekowi bardzo precyzyjnie określoną strukturę życia.

– Sport był bardziej poukładany. Mieliśmy wszystko, można powiedzieć, pod linijkę. Może nie było tak, że wszystko było za nas robione, ale taka jest prawda: my musieliśmy być gotowi na trening. Wypoczęci, zregenerowani i po prostu dawać z siebie wszystko – mówi.

Jak tłumaczy, trener przygotowywał plan, związek zajmował się logistyką, hotel był zarezerwowany, a jedzenie czekało w restauracji. Sportowiec miał przede wszystkim wykonać swoją pracę.

– A w życiu tego nie ma. Wszystko trzeba sobie samemu zrobić, ogarnąć i bywa to po prostu ciężkie. Potrzeba chwili, żeby na to normalne życie przejść – przyznaje mistrzyni olimpijska.

Dlatego własne mieszkanie może mieć dla młodego sportowca znaczenie wykraczające daleko poza wartość samej nieruchomości. – Posiadanie własnego kąta, do którego można wrócić po zgrupowaniu czy pomiędzy startami, a później po karierze wiedzieć, że już się coś ma i od czegoś się zaczyna, daje bardzo dużo spokoju – mówi Fularczyk-Kozłowska.

Jak dodaje, może to również ułatwić najtrudniejszy etap, o którym mówiła wcześniej, czyli przejście ze sportu do codziennego życia.

„Podziwiam tych sportowców, którzy oddali medal”

Mistrzyni olimpijska przyznaje jednocześnie, że w przeciwieństwie do Semirunnija sama prawdopodobnie nie potrafiłaby rozstać się ze swoim medalem.

– Podziwiam tych sportowców, którzy oddali medal. Ja pomagam po prostu w inny sposób. Stwierdziłam jednak, że ten medal jest taki mój – mówi. – To było coś, na co pracowałam ponad 16 lat. To, że trzymam go w ręku, przypomina mi drogę, którą przeszłam – podkreśla.

Dlatego cieszy ją decyzja o zwróceniu Semirunnijowi jego pierwszego olimpijskiego medalu.

– Władek jest młody i za kilka lat doceni to, że ten medal do niego wrócił, że fizycznie ma go w ręku. Popatrzy na niego i przypomni sobie, ile musiał przejść, ile musiał poświęcić i co spowodowało, że ten medal zdobył – ocenia.

PROFBUD zapłacił 46 750 zł. „Chcieliśmy realnie pomóc”

Dlaczego deweloper najpierw kupił olimpijskie srebro, a następnie oddał je sportowcowi? – Kiedy licytowaliśmy ten medal, nie zastanawialiśmy się tak naprawdę, co wydarzy się z nim później – mówi Wprost.pl Aida Bella, dyrektor ds. komunikacji i PR oraz relacji z otoczeniem biznesowym w PROFBUD.

Jak przypomina, podobne historie zdarzały się już wcześniej. Przykładem jest medal Tomali wylicytowany przez Roberta Lewandowskiego, który następnie wrócił do sportowca. – Chcieliśmy realnie pomóc, chcieliśmy włączyć się w całą akcję pomocy. Na końcu tego wszystkiego liczy się realna pomoc dla chorych dzieci – podkreśla Bella.

Ostatecznie zapadła decyzja, że medal powinien wrócić do człowieka, który go zdobył. – Czekaliśmy na moment, kiedy Władek pojawi się między zgrupowaniami i przed kolejnym sezonem – mówi przedstawicielka PROFBUD.

Olimpijczycy dostają mieszkania. Pięciu już je wybrało

Sobotnie spotkanie odbyło się w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich powstającym w gminie Lesznowola, w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego Ursynowa. Współinwestorem projektu jest Robert Lewandowski. Sportowcy nie są jednak jedynie twarzami inwestycji.

W pierwszym budynku dzielnicy „Paryż” mieszkania otrzymały cztery medalistki igrzysk w Paryżu: mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław oraz srebrne medalistki Julia Szeremeta, Klaudia Zwolińska i Daria Pikulik. Pierwsi sportowcy mają odebrać swoje mieszkania pod koniec 2026 roku.

Kolejne mieszkanie trafiło do Kacpra Tomasiaka po jego tegorocznym występie na igrzyskach Mediolan-Cortina. Skoczek wybrał lokal w drugim budynku dzielnicy „Paryż”, którego został również patronem. Budynek ma mieć 278 mieszkań, a zakończenie jego realizacji zaplanowano na pierwszy kwartał 2028 roku.

– Pierwszy budynek, który widzimy, to budynek, w którym mieszkania mają cztery olimpijki: Ola Mirosław oraz trzy srebrne medalistki, czyli Klaudia Zwolińska, Daria Pikulik i Julka Szeremeta. Kolejny budynek, który już można powiedzieć wystaje do połowy z ziemi, to budynek, w którym mieszkanie nie tak dawno otrzymał Kacper Tomasiak za swoje trzy medale wywalczone w Mediolanie – mówi nam Aida Bella.

Osiem budynków. Kolejne mieszkanie dla olimpijczyka

Na tym plany się nie kończą. – W ramach dzielnicy Paryż będzie osiem budynków i każdy budynek, miejmy nadzieję, będzie miał swojego ambasadora, swojego patrona w postaci olimpijczyka – zapowiada Bella.

Trzeci budynek jeszcze nie powstaje. Według przedstawicielki PROFBUD jego budowa ma rozpocząć się prawdopodobnie w przyszłym roku. Wiadomo już natomiast, kto otrzyma w nim jedno z mieszkań. Będzie to zwycięzca konkursu „Olimpijska Historia XXI wieku”.

W piątek rozpoczął się drugi etap plebiscytu. Spośród zgłoszeń wyłoniono historie 21 polskich medalistów olimpijskich. Do 30 października kibice mogą głosować przez internet oraz za pomocą kuponów publikowanych w „Przeglądzie Sportowym”. Następnie pięć historii z największą liczbą punktów przejdzie do finałowego etapu. Laureata poznamy 9 stycznia 2027 roku podczas Gali Mistrzów Sportu. Nagrodą będzie mieszkanie w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich.

W gronie finalistów znaleźli się m.in. Semirunnij, Bródka, Tomala i Fularczyk-Kozłowska.

– Później mamy igrzyska w Los Angeles i kolejne, więc liczymy bardzo na to, że ci medaliści będą się pojawiać i zamieszkają w kolejnych budynkach – mówi Bella.





Semirunnij może zdobyć mieszkanie. Woli wygrywać na torze

Wśród 21 olimpijskich historii, na które mogą głosować kibice, znalazła się także historia Semirunnija.

Sam zainteresowany podchodzi do plebiscytu z dystansem. – Bardziej lubię wygrywać na torze – mówił podczas sobotniego spotkania.

Jak tłumaczył, wynik plebiscytu nie zależy wyłącznie od niego. Nie lubi też przesadnie podkreślać własnej drogi i opowiadać, jak ciężka czy wyjątkowa była. Na torze sytuacja jest prostsza. Tam wynik zależy przede wszystkim od niego.

Srebrny medal, który kilka miesięcy temu oddał bez zawahania, na razie zostaje jednak z nim. Najpierw ma trafić do mamy, która jeszcze nie miała okazji potrzymać olimpijskiego krążka syna. Później dołączy do pozostałych medali w jego pokoju treningowym. – Bardziej myślę o kolejnych, a nie o tym, co zrobiłem – mówi Semirunnij.

Pierwszy olimpijski medal, ale będą następne? – Będą kolejne. Będę na to pracował.

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