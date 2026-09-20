Kancelaria Sejmu zapłaciła krocie za obraz. Tak tłumaczy się marszałek

Obraz ten namalowany został przez Stanisława „Witkacego” Witkiewicza w 1936 roku. W drugiej połowie maja tego, w DESA Uniceum, wylicytowany został za 230 tys. zł – do czego należało jednak doliczyć opłatę aukcyjną. Razem, jak podał dziennik „Rzeczpospolita”, wyszło 276 tys.

Czarzasty jest wyraźnie dumny z zakupu. – W ubiegłym tygodniu zakupiliśmy portret Daszyńskiego, namalowany przez Witkacego, bo uważamy, że po prostu takie rzeczy powinny być w polskim parlamencie, bo co może być bardziej cudownego od Daszyńskiego namalowanego przez Witkacego? – pytał retorycznie.

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