Spotkanie z prezydentem za 400 tys.? „Płaci się, żeby pogadać”

Prywatna Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych ma na koncie dwa duże wydarzenia – w Warszawie i Nowym Jorku. W trakcie drugiej imprezy – zorganizowanej na zwieńczenie Polish-American Economic Summit – najważniejszą postacią będzie Nawrocki. Po wręczeniu orderów zaplanowano koktajl z prezydentem.

To wydarzenie sponsorowane – ustaliła nieoficjalnie Zetka. Dziennikarze dotarli nawet do cennika – kwoty, które się w nim znalazły, zdecydowanie robią wrażenie.

400 tys. za rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim?

Ci, którzy wykupią platynowy pakiet za kwotę 100 tys. dol. (co daje prawie 380 tys. zł – po aktualnym kursie), mogą ponoć porozmawiać z głową państwa w cztery oczy. Taki darczyńca na wydarzeniu może być tylko jeden.

– Pakiet Platinum to rozmowa 1:1 z Karolem Nawrockim. Gold daje możliwość spotkania z prezydentem w bardzo małym gronie. Silver to szersza strefa VIP [od „very important person” – bardzo ważna osoba – przyp. red.], ale również płaci się za to, żeby dotrzeć do głowy państwa i z nim pogadać – twierdzi anonimowe źródło, informator rozgłośni.

Drugi ze wskazanych pakietów – złoty – kosztuje 50 tys. USD (czyli ok. 190 tys. PLN). Takich pakietów, w przeciwieństwie do platynowych, kupić można cztery na okazję. Ostatni pakiet – silver (srebrny) – kosztuje 25 tys. dol. (prawie 95 tys. zł). Po jego wykupieniu „będziesz z Nawrockim wśród przedstawicieli ośmiu firm” – dowiedziała się redakcja.

Takie wiadomości wysyłać miał minister głowy państwa

Dziennikarze dotarli do e-maili, które Karol Rabenda – prezydencki minister – miał ponoć wysłać do przedstawicieli różnych firm.

Zapraszał na Polish-American Economic Summit, ale ws. szczegółów ewentualnym zainteresowanym polecał już kontakt z Centrum Strategicznego Rozwoju. Wiadomości te mają być kolejną poszlaką w sprawie.

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