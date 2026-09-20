Prezes PiS spotkał się z młodymi. Zarzucił posłom KO „chamstwo”

Hasło tegorocznego kongresu to: „Młodzi dla Polski Jutra”. „Prawie 300 młodych konserwatystów, patriotów z całej Polski, spotka się na dwudniowym wydarzeniu w Augustowie [na Podlasiu – przyp. red.]” – brzmiała zapowiedź biura prasowego Prawa i Sprawiedliwości.

Za organizację odpowiadał PiS wespół z formacją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. „W planie przewidziano ciekawe panele dotyczące nowoczesnych technologii, AI [sztucznej inteligencji – red.] i ich wpływu na nasze życie oraz możliwości wykorzystania w życiu codziennym. Bedzie też dyskusja o skutecznej komunikacji w social mediach. Pojawi się także specjalny, dedykowany panel dla kobiet prawicy – aktywnych i osiągających sukcesy w sferze prywatnej i zawodowej” – reklamowało imprezę ugrupowanie.

I rzeczywiście – na Podlasie zjechało się wielu młodych. Niektórzy wprost przyznawali, że są szczególnie zainteresowani dwugodzinnym spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim – gościem specjalnym. Poprowadził je ważny w PiS poseł – Radosław Fogiel.

Pijaństwo i politycy widywani w towarzystwie pań lekkich obyczajów. Jarosław Kaczyński zaczął opowiadać młodym, jak wyglądał kiedyś Sejm

Prezes PiS, jak to mawia młodzież, „dowiózł”. Słowa, które padły z jego ust na kongresie, szerokim echem odbiły się w internecie – co jest tego dowodem.

Kaczyński zaczął m.in. od wskazania, że PiS „niezasłużenie” ma opinię partii, która „młodymi się nie zajmuje”. Zwracając się do przybyłych na kongres zdawał się sugerować, że ich liczebność wyraźnie przeczy przecież temu twierdzeniu.

Innym wątkiem, któremu w sobotę (19 września) uwagę poświęcił szef największej partii opozycyjnej, był ten dot. kultury sejmowej. W jego opinii krótko po 1989 roku w Parlamencie „padało mniej wulgaryzmów”. – Nieporównywalnie mniej niż teraz – podkreślił. Wskazał jednak, że w zamierzchłych czasach w Sejmie szerzyć miało się pijaństwo. – Wieczorem znaleźć trzeźwego... było trudno – podsumował. Politycy widywani byli ponoć nawet w towarzystwie pań lekkich obyczajów.

Kaczyński zarzucił obecnym posłom brak kultury i „chamstwo”. Stwierdził, że „przodują w tym politycy KO”. – Dziś Sejm jest miejscem, w którym nieprzyjemnie jest być – ocenił.

Na słowa te zareagował wkrótce poseł Roman Giertych. Były minister edukacji narodowej, przedstawiciel obozu rządzącego (członek Koalicji Obywatelskiej) zasugerował byłemu premierowi hipokryzję. „Jarku, przecież we wtorek [15 września – red.] Komisja Etyki Poselskiej to ciebie ukarała za wulgaryzmy na sali sejmowej rzucone w moją stronę. Czy ty zawsze musisz odwracać kota ogonem?” – wspomniał we wpisie na platformie X.

– Otrzymał karę uwagi. Słowa nie licowały ze sprawowanym mandatem – potwierdzała Elżbieta Burkiewicz, przewodnicząca sejmowego ciała (cytat za dziennikiem „Fakt”).

Jak PiS chce dotrzeć do młodzieży? Prezes odpowiedział też na pytanie o ewentualne stosunki PiS z AfD

W trakcie spotkania publiczność mogła zadać prezesowi Kaczyńskiemu pytania – chcieli dowiedzieć się m.in., jak PiS chce dotrzeć do młodych i przekonać ich do siebie. – Młodzież oczekuje normalnego życia – tj. pracy, mieszkania i poczucia tego, że jest się wolnym – zaczął. Następnie zapewnił, że jeśli prawica znowu obejmie władzę, to otrzymają łatwiejszy dostęp do mieszkań.

Obecni w namiocie zastanawiali się również, czy PiS, po ewentualnym stanięciu za sterami, będzie chciał nawiązać współpracę z AfD (skrajnie prawicową Alternatywą dla Niemiec). Tu Kaczyński zaprzeczył.

Prezes wziął następnie udział w ognisku z przedstawicielami młodego pokolenia. Nie wiadomo, co się tam działo, ponieważ dziennikarze nie zostali wpuszczeni na tę część spotkania.

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