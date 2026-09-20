Spotkania z Karolem Nawrockim za pieniądze? Kancelaria Prezydenta odpowiada: „Nagonki ciąg dalszy”

Przypomnijmy, według wcześniejszych ustaleń medialnych prywatna Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych miała oferować pakiety sponsorskie, które gwarantowały m.in. rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim podczas wydarzeń, w których brał udział. Ceny pakietów miały się wahać od 25 do 100 tys. dolarów. Te informacje przekazali dziennikarze Radia Zet oraz „Newsweeka” .

Kancelaria Prezydenta reaguje na doniesienia ws. spotkań z Karolem Nawrockim

Rafał Leśkiewicz z Kancelarii Prezydenta opublikował oświadczenie w serwisie X, nawiązujące do ustaleń medialnych. „Nagonki na Prezydenta RP Karola Nawrockiego ciąg dalszy. Insynuacje, półsłówka, manipulacje. Proza politycznej rzeczywistości” – ocenił .

Jednocześnie wyjaśnił, że „nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku. Nie było deklaracji ze strony Kancelarii Prezydenta warunkujących udział w Forum lub spotkanie z prezydentem od wpłacenia środków finansowych. To absurd”.

Dodał także, że „forum organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. Jest ono takim samym wydarzeniem jak konferencje w Karpaczu czy Krynicy. Tu też pojawiają się sponsorzy i partnerzy, podobnie jest w przypadku Polish-American Economic Summit. Lista partnerów jest publicznie znana. Prezydent RP nie będzie uczestniczył w panelach organizowanych przez CSR” .

Leśkiewicz poinformował także, że „przewidziano przemówienie prezydenta na otwarciu wydarzenia, które jest objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP” . Uściślił również, że „w Polish-American Economic Summit będzie uczestniczyło kilkadziesiąt firm z różnych branż. To firmy amerykańskie obecne w Polsce. Poza tymi firmami będzie około 100 uczestników: przedstawicieli Rady Biznesu i prezydenckiego pokładu biznesu” .

Z kolei Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta napisał: „Kilka dni temu był konkurs na robienie z siebie idiotów wśród polityków KO w związku z wypowiedzią Karola Nawrockiego, dziś zawody w wymyślanie absurdalnych sytuacji. Na spotkanie z prezydentem w Nowym Jorku zostało zaproszonych ponad 100 firm z Polski i Ameryki, sugerowanie ze trzeba coś za to płacić to ordynarne kłamstwo” .

Afera ws. spotkań z prezydentem. „Nieprawdopodobny skandal”

Sprawa wywołała już sporo emocji wśród polityków. „25 000 dolarów – silver, 50 000 dolarów – gild, 100 000 dolarów – platinum. Nie, to nie cennik loży VIP na stadionie. To pakiety sponsorskie prywatnej fundacji organizującej wydarzenie wspólnie z KANCELARIĄ PREZYDENTA. Według medialnych ustaleń im wyższy pakiet tym bliżej prezydenta – aż po rozmowę jeden na jeden. Wyjaśnienia ze strony Karola Nawrockiego powinny pojawić się maksymalnie do końca dnia wraz z dymisjami. Nieprawdopodobny skandal” – napisał w serwisie X wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

„Im więcej krzyczą o patriotyzmie, tym więcej kradną. I upadlają najwyższy urząd w Rzeczypospolitej” – uznał natomiast wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

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