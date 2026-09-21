Bratobójcza wojna wchodzi w nową fazę. „Tusk rozgrywa to na chłodno”

W piątkowe przedpołudnie w Sejmie odbył się wybór nowego wicemarszałka Sejmu. Został nim Marcin Horała, kandydat Rozwoju Plus. Przepadł Marcin Ociepa, kandydat PiS-u. Na Horałę zagłosowała duża część obozu władzy.

Posłowie partii rządzących jeszcze niedawno wieszali wszystkie psy na Horale. Ale polityka rządzi się specyficznymi prawami – jeżeli można dopiec największemu wrogowi, choćby za cenę zapomnienia o własnych słowach, to się tak robi. Pytanie, czy grupie Morawieckiego wyjdzie to na dobre.

Według najnowszego sondażu preferencji wyborczych zrealizowanym przez Social Changes w połowie września, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, które dopiero zostanie powołane jako partia polityczna 15 października, nie wprowadza swoich przedstawicieli do następnego Sejmu. Co prawda skala tej sondażowej porażki jest niewielka – Rozwojowi Plus do przekroczenia progu zabrakło 0,2 proc. głosów – ale to nie ma znaczenia, bo liczy się tylko wejście do Sejmu lub nie.

Hamowanie Rozwoju Plus

W wakacje politycy, którzy odeszli z PiS-u i założyli stowarzyszenie Rozwój Plus patrzyli na niezbyt korzystne dla nich sondaże i pocieszali się, że letnie badania nie są miarodajne. Dopiero te jesienne, kiedy już ludzie wrócą do zwykłych zająć, pokażą prawdziwe poparcie formacji.

Niestety jesień nie okazała się łaskawsza i w pierwszym badaniu Rozwój Plus znalazł się pod progiem wyborczym. – Projekt Morawieckiego ewidentnie wyhamował – ocenia jeden z polityków prawicy nie należący ani do PiS-u, ani do rozłamowców.

Zdaniem naszego rozmówcy jest to wynik braku własnego medium. – Republika i wPolsce.24 wspierają ewidentnie PiS, a Morawieckiego promują tylko w takim zakresie, żeby podtrzymać go przy życiu. Z kolei media głównego nurtu nie są zainteresowane nagłaśnianiem inicjatyw Rozwoju Plus. Przeciwnie, można odnieść wrażenie, że starają się go przemilczeć. Ostatnio Morawiecki miał bardzo dobre wystąpienie w Sejmie dotyczące zwołania niejawnego posiedzenia i przedłożenia posłom informacji o ewentualnych zagrożeniach dla Polski. W ogóle się nie przebiło. Brak dostępności do środków przekazu jest zabójczy – ocenia polityk prawicy.

Być może dlatego Morawiecki zdecydował, że powalczy o wolne stanowisko wicemarszałka Sejmu. Bo ten wakat czekał na obsadzenie od początku kadencji. Koalicja rządząca odmówiła wtedy wyboru Elżbiety Witek na to stanowisko, a PiS nie chciał zgłosić nikogo innego, w myśl zasady: Witek albo nikt.

Teraz stołek wicemarszałka Sejmu, ku uciesze obozu rządzącego, stał się obiektem walki między niedawnymi kolegami z partii.

Bo gdy pojawiły się informacje, że Morawiecki zechce obsadzić to stanowisko, PiS natychmiast przedstawił własnego kandydata – bynajmniej nie Elżbietę Witek, tylko Marcina Ociepę, byłego wiceministra obrony narodowej w rządzie PiS-u. Nie powstrzymało to Morawieckiego przed zgłoszeniem kandydatury Marcina Horały, byłego pełnomocnika rządu ds. budowy CPK. A politycy obozu rządzącego natychmiast postanowili zagrać na nosie PiS--owi. Zaczęli nieoficjalnie wysyłać sygnały, że chętniej zagłosują na kandydata Rozwoju Plus i tak zrobili. Wiadomo, że nie chodzi o nagłą sympatię do Marcina Horały, tylko o to, żeby pogłębić animozje między PiS-em i rozłamowcami. Ten efekt został natychmiast osiągnięty.