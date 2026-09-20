Kalisz o ewentualnym zatrzymaniu Święczkowskiego ws. TK. „Popełnia przestępstwo”

19 września członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz był gościem programu "Fakty po Faktach" TVN24, w którym wypowiedział się na temat obecnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym (TK). Odniósł się również do działań prezesa TK Bogdania Święczkowskiego, który od kilku miesięcy uniemożliwia wypełnianie obowiązków sędziom wybranym do TK przez Sejm, którzy nie zostali zaproszeni przez prezydenta do złożenia przed nim ślubowania. Złożyli je natomiast w Sejmie i poinformowali o tym Karola Nawrockiego.

Kalisz uderza w Święczkowskiego ws. TK

– Artykuł 4 ustawy o statusie sędziów (Trybunału Konstytucyjnego – red.) przewiduje, że składa się ślubowanie wobec urzędu prezydenta, a nie konkretnej osoby. To nie jest przed Karolem Nawrockim, to jest wobec urzędu prezydenta i majestatu Rzeczypospolitej – podkreślał Ryszard Kalisz.

Jego zdaniem złożenie ślubowania przez sędziów na piśmie i dostarczenie go do Kancelarii Prezydenta jest skuteczne.

– Prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pełnienia swojego urzędu. Ergo, popełnia przestępstwo przekroczenia uprawnień. Dwa, w stosunku do funkcjonariuszy państwa uniemożliwia im wypełnianie swoich obowiązków – podkreślał prawnik.

Zdaniem Kalisza to Święczkowski nie został prawidłowo wybrany na prezesa TK, ponieważ wskazało go zgromadzenie ogólne, w którym zasiadali tzw. sędziowie dublerzy.

– Przecież on (Święczkowski – red.) popełnia przestępstwo codziennie i można to stwierdzić. Państwo powinno działać na gorącym uczynku i wtedy immunitet nie obowiązuje – twierdził Kalisz. Jego zdaniem, jeżeli jest prowadzone postępowanie dotyczące niedopuszczenia sędziów do orzekania, to prokurator może kazać zatrzymać prezesa TK. – Niech państwo działa – apelował Kalisz.

Nawrocki ma zeznawać ws. TK

Przypomnijmy, w sprawie nieprawidłowości niedopuszczenia do orzekania sędziów wybranych przez Sejm do TK prokuratura chce przesłuchać m.in. Karola Nawrockiego. Prezydent zapewnił w rozmowie z mediami, że do niego dojdzie. – Możecie państwo być spokojni już dzisiaj. Natomiast uważam, że jest to obciążające dla obecnej władzy, ponieważ tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy prób przesłuchiwania mnie jako świadka jest bardzo dużo – stwierdził na początku września.

– Jest zbyt wcześnie, żebym powiedział, kiedy się spotkamy, ale jestem obywatelem jak wszyscy inni, więc odpowiem prokuratorom na zadane pytania – zapewnił Nawrocki.

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