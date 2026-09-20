Nadchodzi gwałtowna zmiana pogody w Polsce. Synoptycy zapowiadają „zawieje śnieżne”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że w najbliższych godzinach dojdzie do radykalnej zmiany w pogodzie w całej Polsce. Już na początku tygodnia temperatura na wschodzie kraju nie przekroczy nawet 12 st. C. „Będzie też coraz więcej opadów, a wiatr także będzie się stopniowo wzmagać” – poinformowali synoptycy .

Prognoza pogody na kolejne dni. Nadchodzi ochłodzenie

W poniedziałek 21 września „przeważający obszar kraju będzie pod wpływem niżu znad północno-zachodniej Rosji, a jedynie południowo-zachodnia Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi” – czytamy w komunikacie IMGW . We wschodniej połowie kraju mogą pojawić się burze, którym mogą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru do około 60-70 km/h. Opady deszczu mogą miejscami wynosić od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 18 st. C.

Podobna pogoda utrzyma się we wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich – od 10 do 14 st. C. „W środę pochmurnie, zwłaszcza na wschodzie. Na zachodzie okresami pogodnie. Opady deszczu, na wschodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym” – przekazali synoptycy. Termometry pokażą podobne wartości co w poprzednich dniach. Niewiele zmieni się w czwartek, temperatura nadal będzie niska.

Synoptycy IMGW przekazali, że „chłodniejszy okres może utrzymać się do piątku, natomiast w kolejny weekend model sygnalizuje ponowne ocieplenie – miejscami do 22–24 st. C” .

IMGW ostrzega przed opadami śniegu. Gdzie się pojawi?

Według prognoz synoptyków opady śniegu mogą występować już w nocy z niedzieli na poniedziałek w Tatrach i na Babiej Górze. Jak wynika z ustaleń ekspertów, w Tatrach miejscami jest spodziewany „przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm” . Dodano także, że wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą sięgać do 75km/h, powodujące „zawieje śnieżne” . Z kolei w Sudetach porywy wiatru mogą sięgać do 100 km/h. Podobna pogoda może się utrzymywać przez kolejne dni.

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