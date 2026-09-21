Matka podejrzanego 17-latka zleciła trzy zabójstwa? Wraca sprawa śmierci Mai z Mławy

17-letni Bartosz G. 23 kwietnia 2025 roku miał brutalnie zamordować młodszą o rok Maję Kowalską. W cyklu „Polsat News Ujawnia” dziennikarze przedstawili nowe informacje na temat samej zbrodni oraz matki podejrzanego. Dowiedzieli się, że miała ona zlecać dalsze zabójstwa. Na jej liście znaleźli się ojciec zamordowanej nastolatki, jego pełnomocnik oraz nieustalona z imienia i nazwiska kobieta.

Zabójstwo Mai z Mławy. Jest nagranie z monitoringu

O Bartoszu G. było głośno, ponieważ tuż po zbrodni wyjechał na wymianę uczniowską do Grecji. Zanim to jednak zrobił, skonfrontował się z nim ojciec Mai, szukający córki. – Oni zaprzeczali wszystkiemu. Twierdzili, że Maja z Bartkiem nie miała kontaktu przez dwa lata – wspominał Jarosław Kowalski.

– Bardzo szybko dało się zauważyć to, że jedno, jak i drugie było bardzo nerwowe, nie zachowywali się naturalnie. Byli w pewnym sensie roztrzęsieni tą sytuacją, że ja tam się znalazłem. Z perspektywy czasu wiem, dlaczego tak się zachowywali. Oni wiedzieli, co zrobili z moim dzieckiem – opowiadał dziennikarzom mężczyzna.

Telefon zmarłej miał po jej śmierci logować się na terenie zakładu w Mławie, należącego do rodziny G. Z firmy produkującej parkiety skasowano nagrania monitoringu, ale nieumiejętnie. Odzyskali je policjanci z komendy w Mławie.

– Mamy niezbite dowody, nagrane jest wszystko i jest to bardzo okrutne. Moi pracownicy, moi aplikanci powychodzili w trakcie oglądania tego nagrania. To są sadystyczne rzeczy – opowiadał prawnik Wojciech Kasprzyk. Sprawca miał używać drewnianego kija, toporka oraz benzyny.

W Polsat News profiler kryminalny Łukasz Wroński oceniał, że takich zbrodni dopuścić może się tylko psychopata. Podkreślał, że Bartosz G. wybrał miejsce uważane przez siebie za bezpieczne. – Wielu sprawców, którzy zabijają ludzi z taką premedytacją, planują to wcześniej, wybierają na miejsce zdarzenia takie, które kontrolują – wyjaśniał.

Zabójstwo Mai z Mławy. Katarzyna G. zleciła zabójstwa?

Nowe informacje na temat Bartosza G. dziennikarze zdobyli dzięki Omarowi z Pakistanu, który w greckim poprawczaku poznał bliżej Polaka. Przyjechał później do Polski i na krótko zamieszkał nawet z Katarzyną G., matką podejrzanego. Ostatecznie jednak skontaktował się z matką Mai, by ją ostrzec.

– Napisał mi, że mama Bartosza prosiła go, żeby zabił prawnika – pana Kasprzyka oraz Mai tatę. To, co przeczytałam, było przerażające. Wysłał mi też filmiki Bartosza z więzienia – wspominała Sylwia Kowalska.

– Mama Bartka zadzwoniła wtedy do mnie i powiedziała, żebym zaaranżował ich zabójstwo. Wysłała mi ich zdjęcia i lokalizacje. Powiedziała, żebym z nimi skończył. Pomyślałem wtedy, że jest szalona. Nie dość, że jej syn popełnił zabójstwo, to chce jeszcze trzy osoby zabić? – opowiadał Omar.

– Zapytałem wtedy go, czy rozumie, co jego mama chce, żebym zrobi. Bartek wtedy powiedział, że zgadza się na wszystko, co powie mama – dodawał. Dziennikarze zapytali Katarzynę G. o słowa Pakistańczyka. Odmówiła komentarza.

– Prokuratura zachowuje się w bardzo bierny sposób. Jeżeli coś się stanie panu Jarkowi Kowalskiemu albo mi, to kto za to odpowie? Prokurator, która to prowadzi? Pani prokurator z Mławy weźmie odpowiedzialność na siebie – komentował sprawę Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik ojca Mai.

Katarzyna G. w styczniu tego roku skazana została przez sąd za internetowy hejt, wymierzony w zamordowaną nastolatkę. Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku tłumaczyła wówczas w uzasadnieniu, że zachowanie kobiety wpisywało się w znaną zasadę psychologiczną, polegającą na zaprzeczaniu, atakowaniu i zamienianiu ofiary ze sprawcą. Wymierzono karę 150 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, ale Katarzyna G. odwołała się od wyroku i czeka na rozprawę apelacyjną.

Mława. Katarzyna G. mówiła przyjaciółce o zemście za syna

Polsat News dotarł też do dawnej znajomej Katarzyny G., która gotowa jest zeznawać przed prokuraturą. Kobieta wspominała słowa matki Bartosza w jednej z prywatnych rozmów. „Jak oni go posadzą do tego więzienia, to ja ich wszystkich pozabijam! Ja ich dorwę! Ja znajdę pieniądze, żeby opłacić to wszystko” – miała mówić ówczesnej przyjaciółce Katarzyna G.

Nagrano fragment rozmowy między kobietami. – Tak, życiem. Zapłaciliby życiem. Jeżeli zniszczą mojego syna, to zapłacą życiem. Tak. Znajdę pieniądze na to, ale ja też stracę życie. Bo pani myśli, że ja bym umiała z tym żyć? Nie. Nie potrafiłabym – mówiła G.

W reportażu zwrócono uwagę na zdarzenie, które zapowiadało tragedię. Bartosz G. na rok przed zabójstwem miał pobić nastolatka i wystrzelić mu w twarz z wiatrówki. Profiler Łukasz Wroński zauważał, że brak konsekwencji „rozbudził apetyt”. – No bo zrobił coś tak strasznego i w sumie nic się nie stało, bo nie siedzi w więzieniu – tłumaczył.

Dziennikarze zauważyli, że w sprawie zabójstwa Mai nadal nie wiadomo, kto kasował nagrania monitoringu oraz kto ukrył ciało nastolatki. Na ławie oskarżonych na ten moment ma zasiąść jedynie Bartosz G. Podkreślono też, że z pozoru prosta sprawa wciąż nie znalazła swojego finału.

– To jest Mława, małe miasteczko, gdzie wszyscy się znają, gdzie są duże zależności między ludźmi. Nie chcę nikogo wskazywać czy szkalować, ale uważam, że i prokuratura, i policja w Mławie powinny być z tej sprawy wyłączone – mówił w Polsat News Dariusz Janas.

– Moim zdaniem, zdaniem dochodzeniowca, ta sprawa trwa za długo. Ktoś coś chce tuszować, przedłużyć, dostarczyć jakieś materiały, nie wiem. Ale to mi wszystko się po prostu nie podoba ze strony dochodzeniowej – dodawał.

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