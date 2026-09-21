Co ze ślubowaniem Macieja Berka? Kancelaria Sejmu czeka na Nawrockiego

Marek Siwiec odniósł się w TVN24 do spekulacji, zgodnie z którymi Maciej Berek mógłby złożyć ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sali Kolumnowej Sejmu, bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.

Szef Kancelarii Sejmu zapewnił, że obecnie nie trwają przygotowania do takiego wydarzenia. – Poprosiliśmy o przygotowanie pełnego harmonogramu i podstaw prawnych, co na którym etapie się działo. Nigdzie tam nie ma nic o Sali Kolumnowej i na razie nic nie planuję – powiedział Siwiec.

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego TK 4 września. Kancelaria Prezydenta zwróciła się następnie do Kancelarii Sejmu o wyjaśnienie sposobu weryfikacji jego doświadczenia zawodowego. Otoczenie Nawrockiego oraz opozycji podnoszą wątpliwości dotyczące spełnienia wymogu dziesięciu lat wykonywania zawodu radcy prawnego.

Berek przekonuje, że spełnia ustawowe kryteria, a informacje dotyczące jego pracy zostały przedstawione w czasie procedury parlamentarnej.

Berek otrzyma zaświadczenie o wyborze

Siwiec zapowiedział, że marszałek Sejmu wręczy Berkowi dokument potwierdzający jego wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podobne zaświadczenia otrzymali wcześniej pozostali kandydaci wybrani przez obecną większość. – To się na pewno zdarzy, tak jak było z tamtymi sześcioma sędziami – zapewnił szef Kancelarii Sejmu.

Na obecnym etapie przedstawiciele Sejmu mają oczekiwać, że prezydent przyjmie ślubowanie od Berka. Siwiec ocenił, że spór o formę złożenia przysięgi jest zbędny i dodatkowo osłabia państwowe instytucje.

– Chcę być naiwny i czekać, aż przyjmie tę przysięgę – powiedział, odnosząc się do Karola Nawrockiego.

Kancelaria Sejmu odpowiada na zarzuty Pałacu

Szef Kancelarii Sejmu nie zgodził się z zarzutami, że kwalifikacje Berka nie zostały odpowiednio zweryfikowane. Jak tłumaczył, kandydat złożył wymagane oświadczenia, uczestniczył w posiedzeniu komisji i odpowiadał na pytania posłów.

– Te dokumenty w sposób wymagany do procedury wykorzystał Sejm. Odbywały się posiedzenia komisji, zadawano pytania, odbywały się głosowania. Każdy mógł sobie wyrobić pogląd – stwierdził Siwiec.

Według niego przepisy nie określają jednego zamkniętego zestawu dokumentów, który musi przedstawić kandydat na sędziego TK. To komisja sejmowa ocenia, czy przekazane informacje są wystarczające, a następnie posłowie podejmują decyzję w głosowaniu.

Inaczej sprawę przedstawia Kancelaria Prezydenta. Szef kancelarii Zbigniew Bogucki wskazywał, że sam wpis na listę radców prawnych nie musi oznaczać faktycznego wykonywania zawodu przez wymagane dziesięć lat. Pałac oczekuje więc dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących aktywności zawodowej Berka.

Czterech sędziów ślubowało już w Sejmie

Scenariusz złożenia ślubowania poza Pałacem Prezydenckim ma swój precedens. 9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu przysięgę złożyli Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska, od których Nawrocki wcześniej nie odebrał ślubowania.

Kancelaria Prezydenta uznała tamtą uroczystość za prawnie nieskuteczną. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty twierdził natomiast, że sędziowie dopełnili obowiązku i mogą rozpocząć wykonywanie swoich funkcji.

Ustawa o statusie sędziów TK wskazuje, że osoba wybrana przez Sejm składa ślubowanie wobec prezydenta. Spór dotyczy jednak konsekwencji sytuacji, w której głowa państwa odmawia wyznaczenia terminu jego przyjęcia, a także ślubowanie odbywa się bez obecności prezydenta. W przypadku Berka decyzja Pałacu jeszcze nie zapadła.

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