Sędzia TK wysłał pismo do Nawrockiego. „Proszę o niezwłoczne wskazanie”

„Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem” – zaczął Maciej Berek we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Sędzia TK dodał, że zgodnie z przepisem „ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niezłożenie ślubowania, potraktowane jako odmowa jego złożenia, prowadziłoby do skutku w postaci zrzeczenia się stanowiska sędziego TK”.

Berek przypomniał, że na początku września Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a kadencja powinna rozpocząć się 16 września. „Wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta RP w sprawie terminu złożenia przeze mnie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dziś złożyłem w tej sprawie pismo do Prezydenta RP z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania” – zaznaczył Berek.

Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Złożył pismo do Karola Nawrockiego

Sędzia TK dołączył też załączone pismo do Karola Nawrockiego. Czytamy w nim, że wspomniana ustawa nakłada na niego obowiązek złożenia ślubowania, z godnie z przepisami to głowa państwa jest organem, wobec którego jest realizowany ten obowiązek. Złożenie „prawnego stanowiska” Maciej Berek zapowiedział w środę. – Jeśli nie, to nie możemy doprowadzić do tego, że to wszystko stanie się nagle puste, dlatego że prezydent poszukuje kompetencji, której nie ma – mówił wówczas prawnik.

– Prezydent nie ma uprawnienia do wykonywania tych czynności, które teraz, nie wiem czy prezydent czy w jego imieniu kancelaria próbuje wykonywać. Nie ma takiej procedury, w której prezydent mówi – a ja bym chciał coś otrzymać, bo uważam, że kontroluje działalność Sejmu – przekonywał sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Berek zapewniał, że „wykonywanie przeze niego zawodu radcy prawnego jest udokumentowane w ewidencji radców prawnych”.

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