Trzaskowski może uniknąć referendum? Ekspert wskazuje strategię. „Mogą się pojawić różne niespodzianki”

Do 28 września jest czas na złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum w Warszawie dotyczącego odwołania ze stanowiska Rafała Trzaskowskiego oraz radę miasta. Organizator akcji i przedstawiciel Stołecznej Akcji Referendalnej poinformował 21 września, że zebrano już „grubo ponad 100 tys. podpisów” . „Przed nami wielka szansa na wynik, który malkontentów wprawi w prawdziwe osłupienie, ale na tym etapie wciąż nic nie jest jeszcze przesądzone – wszystko zależy od naszej mobilizacji i współdziałania przez te końcowe siedem dni” – napisał w serwisie X Maciej Wilk .

Dojdzie do referendum w Warszawie?

O komentarz dotyczący tego, czy może dojść do referendum w Warszawie, poprosiliśmy dra Sergiusza Trzeciaka, eksperta marketingu politycznego i autora książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”.

– To będzie walka z czasem. I mogą się pojawić różne niespodzianki. Do ostatniego momentu może nie być wiadomo, czy uda się zebrać te podpisy, i czy uda się zebrać nadwyżkę. Według mnie to będzie bardzo ciekawa sytuacja – czy uda się je zebrać, czy ważność części tych podpisów nie zostanie zakwestionowana. Praktycznie nie ma takich przypadków, żeby część podpisów nie została odrzucona. Więc pojawia się tylko pytanie, jaka część z nich zostanie. Są różne skrajne przypadki – przekazał nasz rozmówca.

Ocenił również, że zbiórka podpisów pod referendum w Warszawie przebiega „znacznie trudniej” niż w ostatnich miesiącach w Krakowie – tam także przeprowadzono tę samą akcję w sprawie odwołania prezydenta oraz rady miasta.

– Tam, ten proces przebiegał szybciej. Udało się zebrać więcej w krótszym czasie – zwrócił uwagę ekspert.

Zapytany o to, co Trzaskowski może teraz robić, aby uniknąć organizacji referendum czy samego odwołania, ekspert wskazał, że może m.in. „ używać argumentów natury ekonomicznej – że tego typu referenda generują gigantyczne koszty, że na ogół okazują się nieważne, wprowadzają pewien chaos” .

– Może też podkreślać, że był przecież weryfikowany dwukrotnie w wyborach, a także, że nie wydarzyło się nic, co by podważało jego zaufanie, kompetencje; że nie było żadnych podstaw do referendum. Może również argumentować, że za dwa lata kończę kadencję, a teraz jest robiony niepotrzebny zamęt, chaos. Może to też bagatelizować, robić z organizatorów maruderów, wskazywać, że to jest sprawa czysto polityczna, że to nie jest wymierzone w niego jako prezydenta miasta – wyliczał dr Trzeciak.

Jednocześnie ocenił, że „najprawdopodobniej i tak to referendum okaże się nieważne” . Może do tego dojść, jeśli nie weźmie w nim udziału wystarczająca liczba mieszkańców stolicy.

Referendum w Warszawie przyniesie przełom?

Zapytaliśmy też naszego rozmówcę, czy Trzaskowski powinien się obawiać referendum oraz jego konsekwencji. – Nigdy w polityce nikt nie powinien być w 100 proc. spokojny. Prezydent Trzaskowski powinien to wiedzieć. Jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, to może się obrócić przeciwko niemu. Natomiast myślę, że szanse na jego odwołanie są naprawdę niewielkie. Nigdy jednak nie można powiedzieć, że tych szans nie ma – dodał dr Trzeciak.

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