Ustawa nagle „wyparowała” z obrad Sejmu. Liderka Polski 2050 ujawniła prawdę

– Po uwzględnieniu opinii Konwentu Seniorów na wniosek klubu parlamentarnego PSL wycofałem trzecie czytanie projektów ustaw: o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – poinformował na posiedzeniu Sejmu w piątek 18 września Włodzimierz Czarzasty. Według TVP Info politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mieli wątpliwości.

Ustawa antyalkoholowa zablokowana przez PSL, co zrobi Lewica? Ujawniono kulisy prac w Sejmie

Pojawiły się wątpliwości, czy projekt przejdzie. Wnioskodawczyni projektu Lewicy tłumaczyła dziennikarzom, że na etapie dyskusji nie było sprzeciwu ze strony PSL. Drobne, merytoryczne poprawki zgłosiło tylko Ministerstwo Rolnictwa, ale zapewniło po ich uwzględnieniu „nie będzie rzucać kłód pod nogi”. Podczas drugiego czytania Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiło poprawki nieuzgodnione z pozostałymi posłami i resortami. Dotyczyły one ochrony branży winiarskiej.

Wicha zwróciła jednak uwagę, że te założenia znajdowały się w tym projekcie ustawy. Postulaty PSL wymagałyby unijnej notyfikacji co wydłużyłoby prace legislacyjne minimum o rok. Ludowcy swoją propozycję dotyczącą ochrony polskiej branży winiarskiej przed ustawami antyalkoholowym złożyli w styczniu. – Niech najpierw przyjdą z tym projektem na komisję. Jeżeli KE wyda pozytywną opinię to sprawdzimy, czy ich zapisy nie idą w kontrze do naszych przepisów – oceniła Wicha.

Nagłe wycofanie ustawy na wniosek PSL, polityk ludowców tłumaczy. „Zakaz zabije branżę”

Kierownictwo Lewicy nieoficjalnie wyraża przekonanie, że uda się dogadać z Polskim Stronnictwem Ludowym. Głosowanie ma odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jeden z czołowych polityków ocenił, że „Wicha niepotrzebnie panikuje”. Według PSL obecny projekt przepisów traktuje ulgowo producentów wódki. – Zakaz możliwości promocji, pokazów sommelierskich zabije branżę, bo w Polsce wino produkują głównie mali i drobni przedsiębiorcy – stwierdził jeden z ludowców.

Rozmowy między Polskim Stronnictwem Ludowym a Lewicą mają rozpocząć się w tym tygodniu. Początkowo plan zakładał poparcie ustawy i wniesienie poprawek w Senacie, ale podzieleni w tej sprawie byli senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na platformie X wskazała na „zaniepokojenie jakiegoś lobby”. „Oczekujemy, że ustawa wróci już na kolejnym Sejmie. I zostanie poddana pod głosowanie. Bez żadnych ‘lub czasopisma’” – podsumowała liderka Polski 2050.

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