Wizyta Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie odwołana. „Pilna prośba strony amerykańskiej”

MON poinformowało, że planowana wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie została odwołana. Powodem tej decyzji jest podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów NATO.
Przypomnijmy, wiceminister miał pojawić się w Stanach Zjednoczonych w środę 23 września. Natomiast w poniedziałek kilka minut przed godz. 19:00 w serwisie X przekazano, że „ze względu na pilną prośbę strony amerykańskiej” wizyta polityka „odbędzie się w innym terminie”.
„Trwa w tej chwili jego ustalanie. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów Paktu” – wyjaśniono.
Do Waszyngtonu udają się wiceministrowie Magdalena Sobkowiak i Paweł Zalewski. „Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dot. naszej współpracy” – poinformowano.
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