Tajemniczy wypadek pracownika MSZ. Rzecznik dementuje doniesienia

Do wypadku z udziałem pracownika polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych doszło w niedzielę 13 września. Jak informował słoweński portal N1Info, zgłoszenie dotyczące wypadku Polaka wpłynęło około godz. 3 w nocy.

Pracownik MSZ trafił do szpitala. Jest oficjalny komunikat

Mężczyzna przebywał wówczas w Lublanie prywatnie. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że urzędnik podczas weekendowego pobytu zatrzymał się w mieszkaniu należącym do pracownika polskiej ambasady.

Poszkodowany trafił do szpitala. Resort nie ujawnia szczegółów dotyczących obrażeń mężczyzny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że pozostaje w kontakcie zarówno z polską placówką dyplomatyczną, jak i szpitalem, w którym przebywa mężczyzna.

„W tej chwili najważniejsze jest jego zdrowie i spokój jego najbliższych. Proszę o uszanowanie ich prywatności. Nie dokładajmy rodzinie stresu wymyślaniem sensacyjnych historii i powielaniem fejków” – zaapelował rzecznik MSZ.

Wypadek urzędnika. Rzecznik MSZ dementuje informacje

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że pracownik MSZ miał wypaść z okna pomieszczenia przy polskiej ambasadzie. W takiej wersji zdarzenie opisywał m.in. portal Zero. MSZ zaprzeczyło jednak tym doniesieniom stanowczo podkreślając, że był to wypadek.

Według informacji słoweńskich mediów policjanci nie mogli wejść na teren objęty zasadami dotyczącymi funkcjonowania placówki dyplomatycznej, aby przeprowadzić tam czynności.

Maciej Wewiór odniósł się także do informacji dotyczących funkcji poszkodowanego. Wbrew wcześniejszym doniesieniom mężczyzna nie jest naczelnikiem Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ. Jest pracownikiem jednego z wydziałów tego biura.

„Dla uporządkowania faktów: to był wypadek. Doszło do niego podczas prywatnego pobytu. Nasz kolega zatrzymał się na weekend w mieszkaniu pracownika ambasady. Nie jest szefem Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego, lecz pracownikiem jednego z jego wydziałów. Nie przewoził ani nie miał przy sobie żadnych tajnych dokumentów " – napisał rzecznik MSZ we wpisie w mediach społecznościowych.