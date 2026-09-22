27-letni prezes miejskiej spółki. Syn posła PiS deklarował, że „stroni od polityki”

Mateusz Lorek w wieku 27 lat został prezesem miejskiej spółki w Bychawie na Lubelszczyźnie. Syn posła Grzegorza Lorka z PiS zaczął zarządzać Bychawskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w okresie, gdy burmistrzem miasta została przedstawicielka PiS Marta Krzyżak.

Mateusz Lorek zaskakuje karierą w Bychawie. To syn posła PiS

Jednocześnie młody prezes konsekwentnie zaprzecza współpracy z politykami, a nawet twierdzi, że trzyma się od nich z daleka ze względu na działalność zawodową. Opisujące błyskawiczną karierę Mateusza Lorka Radio Zet posiada jednak informacje, które podważają słowa Mateusza Lorka.

Przed samym awansem na prezesa Mateusz Lorek miał trzymać się bardzo blisko nie tylko kandydującej na burmistrza Marty Krzyżak ale też posła Jana Kanthaka. Z tym drugim znał się zresztą co najmniej od wakacji 2020 roku. W poprzedniej kadencji Sejmu przygotowywał dla niego nawet rozliczenia biura poselskiego. Twierdzi, że jedynie pomagał „w prawniczych zagadnieniach przy dokumentacji finansowej”. Kanthak jednak też jest prawnikiem i to z dużo większym doświadczeniem.

Lorek pomocnikiem Kanthaka? Informacji na stronie Sejmu nie ma

Dziennikarze zwrócili uwagę, że na stronie Sejmu nie ma wzmianki o młodym Lorku, mimo że informacje o współpracownikach i asystentach posłów powinny być tam zapisane.

„Pan Mateusz Lorek był osobistym asystentem Pana Posła Jana Kanthaka w ubiegłej kadencji. Śladu po tym na stronie Sejmu RP nie ma, jakby ktoś chciał się zabezpieczyć. Natomiast proszę się postarać czy to informatycznie, czy też poprzez dostęp do informacji publicznej – ta informacja była w trakcie tamtej kadencji jawnie dostępna” – podkreślał informator rozgłośni.

Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu przyznaje, że posłowie mają obowiązek podawania takich informacji, ale widnieją one na stronie Sejmu tylko w czasie danej kadencji.

Lorek i Kanthak na wspólnych zdjęciach

Wpisu na stronie Sejmu nie ma, ale są zdjęcia. Radio Zet opisało szczegółowo 5 fotografii, na których widać Lorka albo z Janem Kanthakiem albo z Martą Krzyżak. Jedno wykonano 11 listopada 2021 roku, inne 29 maja 2024 roku. Na stronie radiozet.pl pokazano Lorka z Kanthakiem podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego.

Dziennikarze podejrzewają, że obaj panowie mogli poznać się podczas pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Kanthak był tam rzecznikiem, Lorek szeregowym pracownikiem. Dwaj inni „ludzie Ziobry” byli też wcześniej członkami rady nadzorczej Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Ani poseł Kanthak, ani burmistrz Krzyżak ani prezes Lorek nie odnieśli się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.

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