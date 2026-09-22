Odwołano mu wizytę w USA. Kosiniak-Kamysz komentuje zamieszanie

W poniedziałek 21 września Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o nagłym odwołaniu przez stronę amerykańską wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie.

Odwołana wizyta Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie

W komunikacie podkreślano, że nie wiadomo jeszcze, na jaki dokładnie termin spotkanie zostanie przełożone. „Trwa w tej chwili jego ustalanie. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów Paktu” – czytaliśmy.

„Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone (na inny termin)” – potwierdzało biuro prasowe Pentagonu. „Gazeta Wyborcza” nieoficjalnie dowiedziała się, że ową kolizję terminów spowodowała wizyta prezydenta Chin Xi Jinpinga w USA.

Spotkanie szefa MON z ministrem wojny Petem Hegsethem miało dotyczyć m.in. bezpieczeństwa Polski oraz kwestii lokalizacji w naszym kraju centrum serwisowania pocisków PAC-3, które wykorzystywane są w systemach Patriot.

Kosiniak-Kamysz skomentował przełożenie wizyty w USA

We wtorek 22 września wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do sytuacji. – Wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Pete'a Hegsetha jest prośba o zmianę tego terminu – mówił na konferencji prasowej.

Szef MON poinformował, że wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski razem ze swoimi zespołami udali się do Stanów Zjednoczonych.

– Będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin – mówił Kosiniak-Kamsz. Jak dodawał, „nigdy nie miał problemu” by spotkać się z Hegsethem. – Czy to w Stanach, czy w Polsce, czy w Brukseli, czy na szczycie w Ankarze, jak ostatnio. To kwestia przesunięcia terminu – zapewniał. Nie potwierdził jednak, by była to kwestia najbliższych dni. – To będziemy ustalać. Znajdziemy dogodny termin na pewno dla nas obu – zaznaczał.

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