Szczekała w Sejmie, jej pozycja w PiS wzrosła. „Zawsze miała potencjał memotwórczy”

„Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie” – takie nagłówki obiegły media na początku września. Wszystko za sprawą zachowania posłanki PiS, która w ten sposób zachowywała się w trakcie wystąpienia szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Incydent z udziałem parlamentarzystki wywołał falę komentarzy. Internauci nie zostawili na polityczce suchej nitki.

„Sejm przyjazny dla zwierząt”, pies z twarzą Chorosińskiej biegnący obok Jarosława Kaczyńskiego czy przeróbki „Dnia świra” to tylko część obrazków, które krążą w sieci.

— Dominika, jako kobieta z niebanalnym życiorysem, zawsze miała potencjał memotwórczy. Ale prawda o niej jest bardziej złożona. I nie do upchnięcia w prostym obrazku – powiedział „Newsweekowi” jeden z posłów PiS.

Dominika Chorosińska i kariera aktorska

Ta historia zaczyna się jednak daleko od Sejmu. Dominika Chorosińska studiowała aktorstwo w krakowskiej szkole teatralnej. Znajomi z tamtego okresu wspominają ją jako osobę mocno wierzącą, ale jednocześnie otwartą na innych.

— Nie mogę nic złego powiedzieć — zaznaczyła znajoma z czasów studiów. — Poznałyśmy się na obozie integracyjnym i przez jakiś czas byłyśmy blisko. Odkąd pamiętam, była wierząca. Kiedy mieliśmy próby, a ona akurat była w kościele, umawiałyśmy się, że przyjdzie na swoją część, kiedy zadzwonię. Nigdy jednak nikogo nie oceniała, nie nawracała, nie przekonywała do swojego zdania — zapewniła.

Jeszcze jako studentka zagrała Ofelię w „Hamlecie” w Teatrze STU. — To świetna aktorka teatralna. Od lat nie występuje, ale talent to dar, który się ma do końca życia — podkreślał reżyser, z którym pracowała.

Później przyszła telewizja. Dominika Chorosińska pojawiła się w „M jak miłość”. Jak wspomina Ilona Łepkowska, jej rola została dobrze przyjęta przez widzów.

Katastrofa smoleńska przełomowym momentem dla Chorosińskiej

Z czasem aktorstwo zaczęło jednak ustępować miejsca działalności publicznej. Gwiazda coraz częściej pojawiała się w prawicowych mediach, angażowała się w inicjatywy związane z obroną życia i rodziny, a następnie wystartowała w wyborach do Sejmu.

— Momentem przełomowym, w którym zaczęłam myśleć o poważniejszym zaangażowaniu w życie społeczne, była katastrofa smoleńska. W wyborach prezydenckich 2010 r. byłam w komitecie honorowym Jarosława Kaczyńskiego – tłumaczyła.

W polityce szybko stała się jedną z bardziej wyrazistych postaci PiS. Zabierała głos m.in. w sprawach aborcji (którą nazywała „prawem do zabijania drugiego człowieka”), agitowała za „normalną rodziną” i przekonywała, że „prawdziwą kobiecością jest macierzyństwo”.

— Dominika Chorosińska nie jest miłą panią, która siedzi w Sejmie i dzierga na drutach. Daje swojemu wyborcy, a najczęściej wyborczyni dzielącej jej radykalne poglądy i mocną wiarę, kawał politycznego mięcha – komentował na łamach „Newsweeka” jeden z parlamentarzystów.

Jednocześnie jej aktywność parlamentarna nie robi takiego wrażenia, jak medialna rozpoznawalność. — Dominika Chorosińska jest w Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu, ale nie należy do najbardziej aktywnych posłów. Na 148 posiedzeń komisji ma 51 nieobecności. Z tego 16 to zwolnienia lekarskie, pozostałe to inne obowiązki poselskie – dodaje Piotr Adamowicz, szef komisji.

Dominika Chorosińska o swojej roli w PiS

Dziś Chorosińska nie zamierza wycofywać się z polityki. „Merytoryczna debata w Sejmie od dawna nie istnieje. A skoro nikt nie słucha argumentów, trzeba użyć języka, którego nie da się zignorować” – przekonuje.

Po sejmowym incydencie jej rozpoznawalność wzrosła. – Doskonale wie, że musi brnąć w politykę, bo nie ma dla niej powrotu do aktorstwa. Tak bardzo skleiła się z wizerunkiem ultraprawicowej polityczki, że nie będzie przekonująca w innej roli – oceniła dawna znajoma.

– Wbrew pozorom Dominika Chorosińska doskonale wykorzystuje swoje pięć minut. W klubie PiS jej pozycja właśnie skoczyła o kilka oczek. Posłowie mają już nikogo w jej imieniu nie przepraszać – dodał jeden z klubowych kolegów.

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