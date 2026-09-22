Tusk zaapelował do Nawrockiego: Proszę nie ulegać i ich nie słuchać
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Tusk zaapelował do Nawrockiego: Proszę nie ulegać i ich nie słuchać

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Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Donald Tusk na posiedzeniu rządu Źródło: PAP / Albert Zawada
Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu poruszył temat akcyzy na alkohol. Zwrócił się przy tym do Karola Nawrockiego.

Premier Donald Tusk we wtorek 22 września mówił na posiedzeniu rządu o najbliższych planach swojego gabinetu. Dowiedzieliśmy się, że zamierza wrócić do projektu o podwyższeniu akcyzy na alkohol.

Akcyza na alkohol. Tusk apeluje do Nawrockiego

Z ostatniej wersji ustawy z grudnia 2025 roku wynikało, że pół litra wódki zdrożeje o prawie 12 proc. piwo o 4,41 proc., butelka wina o 1,68 proc., a butelka porto będzie kosztować o 2,95 proc. więcej.

— Próbowaliśmy. Dostaliśmy weto prezydenckie na podwyżkę akcyzy na alkohol. Prezydent tłumaczył wówczas, że nie pozwoli na podwyższenie akcyzy na alkohol tylko po to, żeby budżet miał więcej pieniędzy. Okej, proponujemy ustawę, w której wprost zapisane jest, że wpływ, to będzie 1,4 mld zł, że 100 proc. z tych pieniędzy trafi na zdrowie, nie na inne wydatki – deklarował Tusk.

– Panie prezydencie, mam nadzieję, że ten głos dotrze do Stanów Zjednoczonych, proszę nie ulegać żadnemu lobbingowi w tej sprawie. Wiemy, kto jest zainteresowany tym, żeby nie było podwyżki. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tys. dol za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Proszę podpisać coś, co będzie sprzyjało pacjentom, systemowi zdrowia i generalnie wszystkim wyjdzie na zdrowie — apelował premier.

Tusk zaczepił Nawrockiego. Chodzi o opłaty za spotkania

Polityk wbił przy tym szpilę Nawrockiemu, nawiązując do zamieszania z rzekomymi opłatami za spotkanie z polskim prezydentem. Chodzi o doniesienia Radia Zet i „Newsweeka” na temat Centrum Strategii Rozwojowych. Prywatna fundacja organizowała w USA spotkanie, którego uczestnicy mogli nabyć różnego rodzaju pakiety. Pakiet Platinum za 100 tys. dol. miał umożliwiać rozmowę jeden na jeden z głową polskiego państwa, a Gold za 50- tys. dol. spotkanie grupowe z Karolem Nawrockim. Pałac Prezydencki zdementował stanowczo te doniesienia.

Podobny proceder wykluczył także sam Karol Nawrocki. — To jest rzecz oczywista. Ja odpowiadam za swój kalendarz, z całą pewnością nie żadna fundacja, nie stowarzyszenie, a nawet nie moi ministrowie — mówił.

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Źródło: WPROST.pl