Tusk zaapelował do Nawrockiego: Proszę nie ulegać i ich nie słuchać

Premier Donald Tusk we wtorek 22 września mówił na posiedzeniu rządu o najbliższych planach swojego gabinetu. Dowiedzieliśmy się, że zamierza wrócić do projektu o podwyższeniu akcyzy na alkohol.

Akcyza na alkohol. Tusk apeluje do Nawrockiego

Z ostatniej wersji ustawy z grudnia 2025 roku wynikało, że pół litra wódki zdrożeje o prawie 12 proc. piwo o 4,41 proc., butelka wina o 1,68 proc., a butelka porto będzie kosztować o 2,95 proc. więcej.

— Próbowaliśmy. Dostaliśmy weto prezydenckie na podwyżkę akcyzy na alkohol. Prezydent tłumaczył wówczas, że nie pozwoli na podwyższenie akcyzy na alkohol tylko po to, żeby budżet miał więcej pieniędzy. Okej, proponujemy ustawę, w której wprost zapisane jest, że wpływ, to będzie 1,4 mld zł, że 100 proc. z tych pieniędzy trafi na zdrowie, nie na inne wydatki – deklarował Tusk.

– Panie prezydencie, mam nadzieję, że ten głos dotrze do Stanów Zjednoczonych, proszę nie ulegać żadnemu lobbingowi w tej sprawie. Wiemy, kto jest zainteresowany tym, żeby nie było podwyżki. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tys. dol za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Proszę podpisać coś, co będzie sprzyjało pacjentom, systemowi zdrowia i generalnie wszystkim wyjdzie na zdrowie — apelował premier.

Tusk zaczepił Nawrockiego. Chodzi o opłaty za spotkania

Polityk wbił przy tym szpilę Nawrockiemu, nawiązując do zamieszania z rzekomymi opłatami za spotkanie z polskim prezydentem. Chodzi o doniesienia Radia Zet i „Newsweeka” na temat Centrum Strategii Rozwojowych. Prywatna fundacja organizowała w USA spotkanie, którego uczestnicy mogli nabyć różnego rodzaju pakiety. Pakiet Platinum za 100 tys. dol. miał umożliwiać rozmowę jeden na jeden z głową polskiego państwa, a Gold za 50- tys. dol. spotkanie grupowe z Karolem Nawrockim. Pałac Prezydencki zdementował stanowczo te doniesienia.

Podobny proceder wykluczył także sam Karol Nawrocki. — To jest rzecz oczywista. Ja odpowiadam za swój kalendarz, z całą pewnością nie żadna fundacja, nie stowarzyszenie, a nawet nie moi ministrowie — mówił.

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