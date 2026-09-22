Planował zamach na szkołę i meczet w Polsce? 17-latek zatrzymany przez służby

18 września funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 17-letniego Pawła G., mieszkańca Siemianowic Śląskich, który według ustaleń śledczych miał przygotowywać zamach terrorystyczny. „Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce” – stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek .

17-latek miał planować zamach w Polsce

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w serwisie X, że nastolatek miał być „zafascynowany ideologią nazistowską”. „Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego” .

Zwrócił też uwagę, że „to kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełnienia najcięższych zbrodni”. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu w związku z podobną sprawą śląska policja zatrzymała dwóch 16-latów.

Wówczas „analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. Wśród zgromadzonych treści znalazły się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych, masowych zabójstw i tzw. samotnych strzelców” – ujawnił Dobrzyński .

Zwrócił też uwagę, że „radykalizacja młodzieży nie zaczyna się od zamachu. Zaczyna się znacznie wcześniej – od treści, kontaktów i środowiska, które mogą prowadzić do realnego zagrożenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skutecznie rozpoznaje takie procesy, zanim przerodzą się w działanie” .

Prokuratura postawiła zarzuty 17-latkowi

W komunikacie z 22 września Prokuratura Krajowa poinformowała, że Paweł G. usłyszał już zarzuty dotyczące popełnienia trzech przestępstw w okresie od 28 maja do 20 września 2026 r.

Pierwszy z nich dotyczy: „udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie treści nazistowskich i faszystowskich oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych” – czytamy w oświadczeniu prokuratury.

Kolejny mówi o „nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych oraz propagowania faszystowskiego i nazistowskiego ustroju państwa, a także posiadania w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu przedmiotów i plików zawierających symbolikę nazistowską i faszystowską” , a ostatni dotyczy „czynienia przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym, polegających m.in. na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowaniu zakupu broni i wyposażenia wojskowego oraz pozyskiwaniu informacji dotyczących działalności ugrupowań o charakterze terrorystycznym” .

Prokurator Przemysław Nowak rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej wyjaśnił, że „zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy, w szczególności wyniki przeszukania miejsca jego zamieszkania oraz oględzin telefonów i innych elektronicznych nośników danych” wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw.

Przekazano również, że w wyniku przeszukania znaleziono „noże, bagnet do karabinka typu AKM, a także książki, naszywki i inne materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską” . Śledczy odkryli też na urządzeniach korespondencję dotyczącą m.in. „planowania masowych ataków, w tym ataku na szkołę i meczet, obserwacji potencjalnych celów i sposobów przeprowadzenia ataków, a także pozyskania broni, amunicji i wyposażenia wojskowego oraz użycia granatów i koktajli Mołotowa” .

Paweł G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. 20 września Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu nastolatka na trzy miesiące.

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