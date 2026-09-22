Płacili za spotkania z prezydentem? Jest doniesienie do prokuratury ws. Nawrockiego

– Sytuacja, z jaką mierzymy się w ostatnich dniach, bulwersuje opinię publiczną. Ale na bulwersowaniu nie może się skończyć. Z panem posłem Patrykiem Jaskulskim składamy dziś zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta RP Karola Nawrockiego. Sytuacja jest bardzo niepokojąca – mówił na konferencji prasowej Michał Szczerba.

Europoseł KO wyjaśniał, że „ta sprawa bulwersuje, bo zaangażowana w ten proceder była również Kancelaria Prezydenta w osobie jednego z prezydenckich ministrów Karola Rabendy, a beneficjentem i tę usługę oferowała konkretna organizacja – Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych”. – Apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem – mówił Szczerba.

Doniesienia ws. Nawrockiego „uderzają w powagę Polski”? „To standard ‘republiki bananowej’”

– Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego. Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard „republiki bananowej”, a nie demokratycznego państwa prawa. Trzeba tę sprawę wyjaśnić – wtórował Jaskulski. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej „jest to na pewno cwaniactwo pełną gębą i można śmiało powiedzieć, że po raz kolejny ktoś próbuje zarabiać na prezydenturze Nawrockiego”.

– Można śmiało postawić tezę, że ktoś oferuje Karola Nawrockiego na godzinę. Jest to sytuacja naprawdę nadzwyczajna, która uderza w powagę państwa polskiego. Prezydent nie jest celebrytą. Prezydenta czasu nie można kupić. Po to właśnie płacimy prezydentowi, aby był wolny od różnego rodzaju pokus czerpania korzyści finansowych z urzędu. Mam też jeszcze jedno otwarte pytanie. Co jeszcze sprzedaje Kancelaria Prezydenta? – zastanawiał się Jaskulski.

Fundacja organizuje płatne spotkania z Karolem Nawrockim? Zawiadomienie z KO do prokuratury

Polityk KO zwrócił uwagę, że „Rabenda sześć dni temu chwalił się, że na prezydencki pokład biznesu zgłosiło się aż pięć tys. przedsiębiorców, a wyjazdem do USA zainteresowanych było łącznie aż 307 przedsiębiorców”. Jaskulski domagał się od Rabendy i szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego odpowiedzi na pytanie o listę gości w samolocie i czy wykupili oni odpowiednie pakiety. – Kancelaria Prezydenta to nie sklep, gdzie można sobie kupić prezydenta na godzinę – grzmiał poseł Koalicji Obywatelskiej.

– Jest to ewidentny konflikt interesu. To jest również naruszenie wszelkich możliwych standardów życia publicznego. Ja rozumiem, że są zdeterminowani, że w przyszłym roku jest kampania wyborcza, że zbierają w różny sposób środki – wymieniał Szczerba. Europoseł KO zaznaczył, że głowa państwa może stosować akt łaski wobec prawomocnie skazanych przestępców, czy wetować ustawy, które mogą w jakiś sposób naruszać interesy grup przestępczych albo gospodarczych.

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