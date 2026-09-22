TK odrzucił pomysł Andrzeja Dudy. Okazał się niekonstytucyjny

We wtorek (22 września) sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pochylili się nad wnioskiem s. Zbigniewa Kapińskiego – I Prezesa Sądu Najwyższego. Skład, któremu przewodniczył s. Stanisław Piotrowicz (zasiadał w nim także m.in. prezes TK – Bogdan Święczkowski), uznał, że przepisy regulujące tzw. test bezstronności sędziego są niekonstytucyjne.

Jak przypomniał dziennik „Rzeczpospolita” – pomysłodawcą testu był były prezydent Andrzej Duda.

Orzeczenie ma daleko idące skutki – dotykają one bezpośrednio sprawy tzw. neosędziów.

Narzędzie, które zaproponowała była głowa państwa, wprowadzone po wejściu w życie nowelizacji o SN, miało pomagać w ocenie niezawisłości i bezstronności danego sędziego. Dzięki niemu analizie poddawać można było m.in. okoliczności towarzyszące powołaniu konkretnej osoby.

Co oznacza wyrok TK? Od teraz podważanie statusu tzw. neosędziów (chodzi o nominowanych po reformie Krajowej Rady Sądownictwa) przy wykorzystaniu wspomnianego wcześniej testu będzie niemożliwe.

– Państwo najpierw stworzyło określoną drogę do urzędu. Dopuściło jednostkę do tej drogi, przeprowadziło ją przez całą procedurę powołania, a następnie w konsekwencji zmiany oceny prawnej dopuszcza mechanizm podważający możliwość wykonywania tej funkcji. Taka sytuacja pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa – ocenił s. Bartłomiej Sochański (cytat za „Rz”).

W opinii Trybunału instrument ten w rzeczywistości nie weryfikuje, czy wybór danej nie uderza w zasady niezawisłości i bezstronności, lecz w samą procedurę powołania. – Jeżeli przedmiotem ochrony jest bezstronność sędziego w konkretnej sprawie, to środkiem adekwatnym do tego celu powinno być badanie konkretnych okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości. Mechanizm powinien zatem koncentrować się na relacji pomiędzy sędzią, sprawą, stronami i okolicznościami mogącymi wpływać na sposób rozstrzygnięcia. Tymczasem odwołanie do samej procedury powołania na urząd sędziego prowadzi do zastosowania środka znacznie bardziej ingerującego w status sędziego, ponieważ pozwala na zakwestionowanie możliwości wykonywania przez niego funkcji (...) ze względu na zdarzenie sprzed objęcia urzędu – wyjaśnił sędzia sprawozdawca.

TK wskazał, że przeprowadzenie testu i uzyskanie w konkretnym przypadku negatywnego wyniku równoznaczne jest z odsunięciem takiej osoby od pracy. Przez takie działanie wydłużają się procesy. – W ocenie TK mechanizm, który miał chronić prawo jednostki do niezależnego i bezstronnego sądu, może w określonych sytuacjach doprowadzić do ograniczenia efektywności wymiaru sprawiedliwości oraz wydłużenia czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe – zauważył konstytucyjny organ.

Trybunał zwrócił uwagę na jeszcze jedno. – Możliwość wyłączenia sędziego od orzekania z uwagi na procedurę powołania może wywołać efekt mrożący polegający na obawie utraty stanowiska uzyskanego znacznym wysiłkiem. W konsekwencji test niezawisłości i bezstronności istotnie ogranicza całym grupom sędziów, powoływanych w różnych reżimach prawnych, gwarancje niezawisłości, nieusuwalności i powołania na czas nieoznaczony – wskazał skład TK.