Niebezpieczny pasażer zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Był poszukiwany ws. terroryzmu

Informacje o zatrzymaniu mężczyzny przekazał 22 września Morski Oddział Straży Granicznej. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że ujęty 35-latek był od jakiegoś czasu poszukiwany przez przedstawicieli Turcji.

Poszukiwany przez Interpol został schwytany w Gdańsku

Przedstawiciele straży granicznej poinformowali, że mężczyzna przyleciał do Polski samolotem rejsowym z Larnaki. „Miał cypryjski dokument dla uchodźcy. Podczas odprawy pasażerów strażnicy graniczni ustalili, że to niebezpieczny mężczyzna i że istnieje ryzyko jego ucieczki. Zachowali więc wszelkie możliwe środki ostrożności” – czytamy w komunikacie.

„Z wpisu w bazie Interpolu wynikało, że mężczyznę należy zatrzymać. Turcja chce go rozliczyć nie tylko za przynależność do grupy terrorystycznej, ale także za związane z nią działania oraz akty terrorystyczne” – dodano. Ujawniono także, że „po zakończeniu czynności procesowych 35-latek zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku” .

Co oznacza czerwona nota Interpolu?

Przypomnijmy, za pomocą czerwonej noty Interpol może zwrócić się do organów ścigania na całym świecie „o zlokalizowanie i tymczasowe zatrzymanie osoby w oczekiwaniu na jej ekstradycję, przekazanie lub podjęcie innego podobnego postępowania prawnego” – informują służby . Należy jednak pamiętać, że „czerwona nota nie jest międzynarodowym nakazem aresztowania” .

„Osoba objęta czerwoną notą jest poszukiwana przez państwo członkowskie, które wystąpiło z wnioskiem, lub przez międzynarodowy trybunał. Poszczególne państwa członkowskie stosują własne przepisy prawa i na ich podstawie decydują, czy daną osobę zatrzymać” – czytamy na stronie Interpolu. Co istotne, treść not jest przedstawiana opinii publicznej, jeśli dana osoba może stanowić zagrożenie dla (...). Fragmenty czerwonych not są publikowane na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego, jeśli konieczna może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

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