Ile kosztuje spotkanie z Donaldem Tuskiem? Po sieci krąży tajemniczy „cennik”

Dziennikarze Radia ZET i tygodnika „Newsweek” dotarli do cennika prywatnej organizacji – Fundacji Centrum Strategii Rozwojowych – która zorganizowała wydarzenie w Stanach Zjednoczonych – Polish–American Economic Summit. W harmonogramie było m.in. wystąpienie Karola Nawrockiego. Prezydent do USA poleciał głównie po to, by wziąć udział w kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych – szereg innych spotkań (m.in. z Polonią) dokooptowano mu niejako „przy okazji”.

Jak się okazało, podmiot miał oferować rozmowę „jeden na jeden” z Nawrockim – po uiszczeniu odpowiednio wysokiej kwoty można było sobie ponoć uciąć z nim w Nowym Jorku pogawendkę. By mieć okazję spotkać się z prezydentem „w cztery oczy”, wykupić trzeba było pakiet platynowy o wartości blisko 380 tys. zł (100 tys. dol.). Istniały też inne opcje – m.in. pakiety złote (gold) czy srebrne (silver). Warto zaznaczyć, że ich liczba była ograniczona – właścicielem najdroższego z nich mogła być wyłącznie jedna osoba.

Cennik wywołał ogromne kontrowersje wśród polityków obozu rządzącego i elektoratu Koalicji 15 Października. Jeszcze tego samego dnia po platformie X zaczęła krążyć grafika przedstawiająca inny cennik – dotyczący Donalda Tuska. Spotkanie z nim także można sobie było rzekomo „wykupić”. Ile w tym prawdy? Sprawie przyjrzeli się dziennikarze portalu Kontakt24 (TVN24).

Płatne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem? Grafika z cennikiem to fejk

„Cennik Tuska” szybko zyskał na popularności, bo był udostępniany m.in. przez polityków opozycji. Przedstawiał dwie opcje – 6 tys. zł „dla firm zrzeszonych” i 7 tys. – dla „niezrzeszonych”.

Jest on związany z Europejskim Forum Nowych Idei – biznesową konferencją, za organizację której odpowiada Konfederacja Lewiatan (reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej).

Jednym z prelegentów będzie tam szef rządu. W połowie października z tej okazji Pomorze – konkretnie Sopot – odwiedzi też minister sprawiedliwości (Waldemar Żurek) czy Władysław Kosiniak-Kamysz (szef resortu obrony narodowej).

Cennik dot. – uwaga – akredytacji na całe wydarzenie – nie spotkania 1:1 z premierem Tuskiem. Grafika, na której znajduje się lider koalicji rządzącej, wprowadza więc internautów w błąd (to czysta manipulacja).

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