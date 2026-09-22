Komisja Wenecka przyjrzy się kompetencjom Nawrockiego. Chodzi o ślubowanie sędziów TK

Organ doradczy Rady Europy ds. prawa konstytucyjnego zapowiedział, że przyjmie i opublikuje opinię nt. przepisów dot. uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi m.in. o ślubowania członków Trybunału Konstytucyjnego, które składają oni przed prezydentem (niektórzy zaznaczają – w tym m.in. prezes TK Bogdan Święczkowski – że musi się to koniecznie odbywać „w jego obecności”).

Komisja Wenecka zapowiedziała, że ruch ws. opinii wykona na sesji plenarnej w pierwszej połowie października tego roku.



Trwa gorący spór o ślubowanie sędziów TK

O wydanie ważnej opinii wnioskował Komitet ds. Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy (wchodzący w skład Zgromadzenia Parlamentarnego RE). Weryfikuje on, czy to, co dzieje się w obrębie m.in. władzy wykonawczej, odbywa się z poszanowaniem m.in. zasad demokracji czy praworządności.

W komunikacie prasowym komisja wskazała, że przedmiotem analiz będą zapisy ustawy zasadniczej. Konstytucja RP podkreśla m.in., że: sędziowie powoływani mają być przez prezydenta na czas nieoznaczony – na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. A także, iż: TK składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na dziewięć lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą, a ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. Ponadto mówi, że: prezesa i wiceszefa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej – spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Niedawno Sejm (izba niższa Parlamentu) wskazał nowego sędziego TK. To kandydat wskazany przez Koalicję Obywatelską – były minister pełniący nadzór nad wdrażaniem polityki rządu Donalda Tuska. Kandydatura s. Macieja Berka wywołała kontrowersje wśród polityków opozycji (m.in. posłów Prawa i Sprawiedliwości).

Nie wiadomo, czy s. Berek zostanie zaproszony do Pałacu Prezydenckiego, by złożyć ślubowanie. To się okaże. Czterej sędziowie, których Sejm wcześniej wybrał do TK, nie miało dotąd możliwości przyjęcia ślubowania w obecności Nawrockiego.

Czytaj też:

Nawrocki nie przyjmie ślubowania od Berka? Prezes NRA wskazuje, co powinien zrobić Czytaj też:

TK odrzucił pomysł Andrzeja Dudy. Okazał się niekonstytucyjny