Sygnalista ze Szpitala Południowego wycofuje się z oskarżeń? Dr Jędrzejewski zaprzecza

Lekarz i były radny KO Dawid Kacprzyk w czerwcu tego roku stał się twarzą afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jego sytuację pogorszył jeszcze sygnalista Emil Jędrzejewski, który w wywiadzie przypisał mu odpowiedzialność za śmierć pacjentów.

Szpital Południowy. Kacprzyk w nieco lepszej sytuacji?

Kacprzyk zdecydowanie zaprzeczył twierdzeniom doktora Jędrzejewskiego, a sprawa trafiła do sądu. Teraz jego prawnicy odnieśli się do odpowiedzi na pozew o ochronę dóbr osobistych. W stanowisku odnośnie tego dokumentu stwierdzali, że dr Jędrzejewski rzekomo nie obarcza już Kacprzyka odpowiedzialnością za zgony na SOR Szpitala Południowego, ani za wykonanie tomografii osobie zmarłej.

Radca prawny Elżbieta Kosińska-Kozak miała przekazać Polsat News, że zachodzi „rozbieżność pomiędzy kategorycznością publicznych zarzutów z czerwca, a stanowiskiem przedstawionym obecnie w sprawie”. Jak przekonywała, zarzuty dr Jędrzejewskiego „nie opierają się o żadne dowody ani fakty”. Stwierdzała też, że swoje słowa lekarz oparł na „zasłyszanych informacjach pochodzących od osób trzecich”.

Afera w Szpitalu Południowym. Dr Jędrzejewski komentuje

Interia postanowiła dopytać o tę sprawę samego Jędrzejewskiego. Zdecydowanie zaprzeczył on słowom obrońców Kacprzyka. – Absolutnie nie wycofuję się z żadnego słowa, które wypowiedziałem w Kanale Zero – podkreślał lekarz. Jak dodawał, zapoznał się już z pismem pełnomocniczki strony przeciwnej.

– Dostałem już informację. Jest to nieprawda. Nie wycofuję się z żadnego słowa, które wypowiedziałem w Kanale Zero – powiedział raz jeszcze. Przypomnijmy, że w tamtej rozmowie Emil Jędrzejewski formułował najpoważniejsze zarzuty pod adresem młodego lekarza. – Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy – stwierdzał.

Dr Jędrzejewski mówił o wadliwie wykonywanych procedurach i powikłaniach, które kończyły się śmiercią. Twierdząco odpowiadał na dopytywania dziennikarza w tej kwestii. Opowiadał też o wykonywaniu badań na martwych pacjentach, co miało tuszować błędy lekarzy. Kacprzyk już kolejnego dnia poprzez swojego prawnika oceniał te oskarżenia jako „nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające” jego dobra osobiste. Ostatecznie pozwał sygnalistę ze Szpitala Południowego.

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