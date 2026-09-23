Rzecznik Praw Dziecka w centrum nowej afery. Horna-Cieślak nadużyła władzy?

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak w piątek 14 sierpnia spacerowała po warszawskiej Białołęce. Przypadkowo zobaczyła, jak nieznana jej kobieta szarpie i krzyczy na swoje dziecko. Słusznie zwróciła jej uwagę, za co otrzymała kilka wulgarnych epitetów pod swoim adresem.

Rzecznik Praw Dziecka świadkiem przemocy. Posunęła się za daleko?

Jak donosi Kanał Zero, na tym się nie skończyło. Urzędniczka miała podjąć liczne czynności, które doprowadziły do odebrania dzieci rodzicom. Najpierw zgłosiła sprawę policji, informując o sytuacji dzieci. Funkcjonariusze zgodnie z prawem sprawdzili rodzinę, ale nie znaleźli podstaw do interwencji.

Dokumenty trafiły do sądu rodzinnego, co jest normą w takich sytuacjach. Zdecydowanie poza normę wykraczało jednak zachowanie pracownika biura Rzecznika Praw Dziecka, który tego samego dnia telefonował do sędziego. Strona postępowania nie powinna w ten sposób próbować wpływać na sąd, który zresztą nie stwierdził podstaw do żadnych zdecydowanych działań. Zlecił jedynie pilnie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora.

Kurator 15 sierpnia odwiedził wskazaną rodzinę i wyciągnął podobne wnioski. Nie znalazł podstaw ani potrzeby do natychmiastowego umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Biuro Rzecznika Praw Dziecka wykonało wtedy kolejny telefon do sędziego, przekonując go do konieczności odebrania dzieci rodzicom. Sąd nie zmienił jednak zdania.

Jak zauważa Kanał Zero, w dniu wolnym od pracy sama Monika Horna-Cieślak wzięła udział w spotkaniu na posterunku policji. Uczestniczył w nim także komendant stołeczny policji Krzysztof Ogroński oraz policjantka. Funkcjonariuszka wydała na tym spotkaniu decyzję o nakazie opuszczenia mieszkania przez rodziców i zakazie zbliżania się do dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Szarpnęła dziecko na oczach RPD. Przedszkolaki trafiły do domu dziecka

Rodzice nie byli w stanie zabezpieczyć opieki nad dziećmi, dlatego trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej, czyli do domu dziecka. Doszło do tego bez udziału sądu, który dopiero następczo oceniał zasadność zastosowania takich środków. Ten nakazał natychmiastowe wydanie dzieci rodzicom.

Policjantka przyznała później, że w momencie podejmowania decyzji nie widziała ani dzieci, ani ich rodziców. Dodawała, że przez kilkanaście lat pracy nie widziała, by podejmowano wobec jakiejś rodziny tak zdecydowane działania. Do sądu trafiła też w końcu wersja matki, która szarpnięcie dziecka tłumaczy jego wejściem na jezdnię i strachem o jego bezpieczeństwo.

Sąd wypowiadał się też na temat zaangażowania Rzeczniczki Praw Dziecka. W uzasadnieniu czytamy, że jej działania mogą świadczyć o „próbie wykorzystania autorytetu piastowanego urzędu do przeforsowania z góry założonej, na podstawie osobistego poczucia obrażenia przez matkę małoletnich, tezy o konieczności zabrania jej dzieci”.

Szarpnięcie, karany ojciec i dwa piwa. Rodzicom odebrano dzieci

Monika Horna-Cieślak nie ustępowała i jako argument podała przeszłość ojca, karanego m.in. za rozbój. Sąd zauważał jednak, że mężczyzna odbył już karę, a za przestępstwa przeciwko rodzinie czy dzieciom nie był karany. Innym argumentem RPD miały być dwie zamknięte butelki piwa, znalezione w mieszkaniu rodziny podczas policyjnych czynności. Sąd potraktował ten argument jako „całkowicie chybiony i wręcz absurdalny”.

„Gdyby sąd opiekuńczy miał decydować o przymusowym umieszczaniu w pieczy zastępczej wszystkich tych dzieci, w których domach rodzinnych ujawniono legalnie posiadany alkohol, to już dziś, tylko w obrębie tego wydziału, zmuszony byłby zapewne wydać tak drastyczne decyzje w setkach, o ile nie w tysiącach toczących się spraw” – podkreślono w uzasadnieniu.

Zauważono przy tym, że „rodzice stanowią główny punkt odniesienia oraz jedyne źródło poczucia bezpieczeństwa. W tak wczesnej fazie życia potrzeba stałego, niezakłóconego kontaktu z matką i ojcem jest fundamentalna, a nagłe, przymusowe odseparowanie od nich i umieszczenie w obcym miejscu generuje dla tak małych dzieci potężną, trudną do wyobrażenia traumę, której negatywne skutki psychologiczne mogą rzutować na całe ich przyszłe dorosłe życie”.

W uzasadnieniu swojego postanowienia sąd idzie nawet dalej. Stwierdza, że całokształt działań podjętych wobec tej konkretnej rodziny „może nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej”, a „machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia”.

Sąd zwrócił się z apelem do RPD o realne działania



„Wielką prośbą, a wręcz gorącym błaganiem sądu jest, aby Rzecznik Praw Dziecka z taką samą żarliwością, determinacją i skutecznością zaangażowała się w realne działania na rzecz systemowej poprawy dramatycznego funkcjonowania pieczy zastępczej w Warszawie, z jaką to żarliwością zaangażowała się w podejmowanie nieformalnych, poza procesowych, i pospiesznych czynności, które w konsekwencji doprowadziły do niepotrzebnego umieszczenia tych maleńkich dzieci na ten czas w placówce opiekuńczo-wychowawczej” – czytamy dalej.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka na pytania portalu Zero.pl odpowiedziało na piśmie. Podkreślono, że Monika Horny-Cieślak była świadkiem „stosowania silnej i gwałtownej przemocy psychicznej i fizycznej wobec małych dzieci w miejscu publicznym” i miała obowiązek podjęcia działań. Zapewniano, że RPD podejmuje działania stosownie do swoich ustawowych kompetencji. Rozstrzygnięcia sądu nie skomentowano.

Nas końcu zaznaczono, że RPD oraz inne służby nadal podejmują działania „mające na celu zabezpieczenie dzieci, gdyż ich sytuacja niezmiennie wymaga ochrony. Zasadność działań podjętych przez Biuro Rzecznika Praw Dzieci oraz innych służb jednoznacznie potwierdza obecne miejsce pobytu dzieci”.

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