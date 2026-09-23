Politycy walczą o TK, a obywatele tracą pieniądze. „Wstyd na skalę światową”
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Politycy walczą o TK, a obywatele tracą pieniądze. „Wstyd na skalę światową”

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Mównica w Trybunale Konstytycjnym
Mównica w Trybunale Konstytycjnym Źródło: trybunal.gov.pl
Politycy toczą wojnę o Trybunał Konstytucyjny, a obywatele zostają z niczym. Nawet gdy TK przyznaje im rację, na odzyskanie pieniędzy od państwa może być już za późno.

Dużo w mediach mówi się o tym, jak bardzo Trybunał Konstytucyjny potrzebny jest obywatelom. Tak naprawdę to potrzebny jest politykom, a obywatele mało się nim interesują. Obywatelom potrzebny byłby, gdyby działał i skutecznie ich chronił przed nadużywaniem prawa przez państwo. Czyli gdyby szybko badał, czy na pewno zgodne z konstytucją są przepisy, na podstawie których państwo ograniczyło prawa i wolności obywateli. Np. fiskus pobrał od obywateli pieniądze – ich majątek – jako podatek.

Takiego Trybunału tak naprawdę nie mieliśmy nigdy, bo sprawami ważnymi dla obywateli zajmował się w swej historii incydentalnie. A dziś nie mamy TK w ogóle, bo od ponad 10 lat jest głównie narzędziem walki politycznej. Dlatego obywatele jego sytuacją się nie interesują i wiele jest głosów, aby go zlikwidować, skoro nie działa. A co najważniejsze broniący Trybunału pomijają milczeniem dwie fundamentalne sprawy.

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Źródło: Wprost
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