Politycy walczą o TK, a obywatele tracą pieniądze. „Wstyd na skalę światową”

Dużo w mediach mówi się o tym, jak bardzo Trybunał Konstytucyjny potrzebny jest obywatelom. Tak naprawdę to potrzebny jest politykom, a obywatele mało się nim interesują. Obywatelom potrzebny byłby, gdyby działał i skutecznie ich chronił przed nadużywaniem prawa przez państwo. Czyli gdyby szybko badał, czy na pewno zgodne z konstytucją są przepisy, na podstawie których państwo ograniczyło prawa i wolności obywateli. Np. fiskus pobrał od obywateli pieniądze – ich majątek – jako podatek.

Takiego Trybunału tak naprawdę nie mieliśmy nigdy, bo sprawami ważnymi dla obywateli zajmował się w swej historii incydentalnie. A dziś nie mamy TK w ogóle, bo od ponad 10 lat jest głównie narzędziem walki politycznej. Dlatego obywatele jego sytuacją się nie interesują i wiele jest głosów, aby go zlikwidować, skoro nie działa. A co najważniejsze broniący Trybunału pomijają milczeniem dwie fundamentalne sprawy.

Tworzenie prawa coraz gorszej jakości