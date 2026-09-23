Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. DORSZ wydało komunikat

Dowództwo przekazało, że 23 września przed południem – na północ od m. Braniewo – doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na teren Rzeczpospolitej wleciał rosyjski śmigłowiec wielozadaniowy.

Gdy tylko się to stało, maszynę wyłapały systemy radiolokacyjne.

DORSZ opublikowało komunikat. „Rosja testuje gotowość RP”

Oto pełna treść opublikowanej wiadomości:

„Informujemy, że 23 września br. o godz. 11.08, na północ od m. Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. [Maszyna – przyp. red.] wykonywała lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m” – podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

DORSZ wskazało, że lot maszyny „był obserwowany przez systemu radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP”. „Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości.

Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Obsady systemów obrony powietrznej RP prowadzą całodobową obserwację, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” – zapewniło wojsko w środowym komunikacie prasowym.

Polskie myśliwce przechwyciły samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem

Podobna sytuacja miała miejsce także wczoraj (czyli we wtorek – 22 września). Ok. 40 km od polskiego wybrzeża myśliwce wielozadaniowe przechwyciły radziecki samolot rozpoznawczy – Ił-20.

I w tym przypadku, zdaniem dowództwa, Rosjanie „testują” reakcję wojska. DORSZ zapewniało, że przestrzeń powietrzna jest jednak „pod stałym nadzorem”. „WP pozostaje w gotowości” – zaznaczali żołnierze.

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