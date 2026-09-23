Sikorski wywiera presję na Nawrockim. „Do tego nie jest potrzebne żadne porozumienie”

Marcin Przydacz w rozmowie z Interią potwierdził, że istniało porozumienie Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim ws. ambasadorów. – To była wiosna tego roku. Rozmowy trwały od jesieni zeszłego roku, kiedy doszło do spotkania prezydenta z ministrem Sikorskim. W zimie było kolejne spotkanie w gabinecie pana prezydenta. Rozmowy trwały też między współpracownikami ministra i prezydenta, też brałem w nich udział – wyjaśniał szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.

– Wynegocjowaliśmy konstruktywne porozumienie, na które zgodził się MSZ, minister Sikorski i prezydent. Opierało się przede wszystkim na powrocie do przestrzegania prawa i zwyczaju, że kompetencje powoływania i odwoływania ambasadorów należą zgodnie z konstytucją do prezydenta – dodał Przydacz. Minister Nawrockiego zaznaczył, że „porozumienie dotyczyło też ustaleń w sprawie nominacji ambasadorów”. Dotyczyło ono kilku/kilkunastu placówek.

Karol Nawrocki oraz Radosław Sikorski w sporze o ambasadorów. Szef MSZ i Marcin Przydacz reagują

– W ramach porozumienia miało dojść do profesjonalizacji w ambasadzie w Waszyngtonie. Miał się pojawić ambasador, który nie byłby politykiem Koalicji Obywatelskiej, tak jak Bogdan Klich. Ani politykiem żadnej innej opcji – zdradził szef BPM głowy państwa. Fiasko porozumienia miało wynikać ze zmiany zdania Donalda Tuska. Według Przydacza lider polskiej dyplomacji ma mieć słabą pozycję w rządzie i obawiać się, że straci stanowisko.

Sikorski we wtorek 23 września został zapytany o sprawę na briefingu prasowym w USA. – Ja pierwszy do zgody. Rzeczywiście zakulisowe rozmowy były, ale jak ktoś je wywala do domeny publicznej, to znaczy, że zrywa porozumienie. Prezydent może podpisać w każdej chwili 46 prawidłowo złożonych wniosków. Do tego nie jest potrzebne żadne porozumienie – stwierdził szef MSZ. Sikorski w kontekście Klicha powiedział, że „służy jako ambasador i wydaje mu się, że dosłuży do końca kadencji”.

Bogdan Klich był już na wylocie?

„Primo, pan minister Klich nie jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym, tylko zwykłym kierownikiem placówki. Secundo, w ramach porozumienia (zablokowanego przez premiera) pan minister Sikorski był gotów poświęcić pana Klicha na rzecz karier innych swoich kolegów na innych placówkach” – napisał w mediach społecznościowych szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Po kilku godzinach zamieścił kolejny wpis.

„Okazało się, że premier nie zgadza się na żadne porozumienie. Bez względu na jego treść. Szef MSZ okazał się graczem bez uprawnień. Wszystko działo się wiosną. Przez wiele miesięcy czekaliśmy na zmianę zdania. Skoro jednak pan minister rozpoczął kolejne kłamliwe ataki na prezydenta, uznaliśmy, że warto, aby opinia publiczna mogła wyrobić sobie zdanie znając cały kontekst. Ambasadorów nie ma, bo nie chce ich rząd. Jeśli rząd zmieni zdanie, zmieni się i sytuacja” – zakończył Przydacz.

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