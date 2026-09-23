Nawrocki i Sikorski obok siebie w ONZ. Media uchwyciły zaskakujące sceny

Przypomnijmy, 22 września prezydent oraz minister spraw zagranicznych reprezentowali Polskę w trakcie debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. 23 września Karol Nawrocki wygłosi tam przemówienie.

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki w siedzibie ONZ. Co zwróciło uwagę?

W trakcie debaty politycy zajęli miejsca obok siebie, później, według ustaleń medialnych, mieli również rozmawiać na osobności. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak uśmiechają się do siebie i prowadzą ożywioną dyskusję. Można z nich wywnioskować, że mimo politycznych sporów oraz nieporozumień, pozostają w przyjaznych stosunkach.

Z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz zaznaczył już w zeszłym roku, że podczas spotkania w siedzibie ONZ w trakcie rozmowy polityków pojawiały się „żartobliwe tematy”.

Wcześniej, w rozmowie z mediami Radosław Sikorski wypowiedział się na temat relacji z Karolem Nawrockim, ubiegłorocznego spotkania w ONZ i planowanej sesji w Nowym Jorku. – Uważam, że Polacy za granicą mogą odłożyć na bok krajowe różnice zdań, a tym bardziej na takim forum się nawzajem wspierać. Więc okazałem szacunek, demokratycznie wybranemu prezydentowi, towarzysząc mu podczas jego przemówienia do Zgromadzenia Ogólnego. I tym razem zamierzam zrobić to samo – ocenił polityk.

Spór o ambasadorów nie milknie

Przypomnijmy, wśród tematów, które dzielą obu polityków, są m.in. nominacje ambasadorskie. Po przejęciu władzy obecny rząd zdecydował o zmianach w kierownictwie w części polskich placówek dyplomatycznych. Jednak zarówno Andrzej Duda, jak i Karol Nawrocki nie podpisali nominacji.

W ostatnim wywiadzie dla Interii Marcin Przydacz stwierdził, że „sprawa ambasadorów mogłaby być rozwiązana, ale nie chce tego premier Tusk” . – Jak rozmawiam z dyplomatami z MSZ, wszyscy doskonale wiedzą (...), że minister Sikorski nie ma na tyle silnej pozycji w rządzie czy wręcz ma ją słabą, że nie jest w stanie przekonać premiera. Jest tylko podwykonawcą jego woli – uznał.

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