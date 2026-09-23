Wojsko reaguje na tajemniczy sygnał. Żołnierze przeszukują teren niedaleko Malborka

Jak wynika z ustaleń medialnych, we wtorek systemy wykryły, że na terytorium Polski mógł wlecieć niezidentyfikowany obiekt, jednak sygnał zamilkł. W związku z tym żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeszukują obecnie teren w miejscowości Żuławka Sztumska (niedaleko Malborka) w województwie pomorskim.

Systemy wykryły obiekt. Żołnierze przeszukują teren w Żuławce Sztumskiej

W rozmowie z TVN24 ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazał szczegółowe informacje dotyczące incydentu.

– Mieliśmy w naszych systemach podejrzenie wlotu do naszej przestrzeni powietrznej jakiegoś obiektu. Chcemy mieć pewność, że nic nie spadło – przekazał ppłk Jacek Goryszewski.

– Poruszał się zgodnie z kierunkiem i z prędkością wiatru, więc sprawdzamy, czy nie było to, chociażby stado ptaków, jak miało to miejsce niedawno, bądź jakiś balon przemytniczy – relacjonował Goryszewski.

Jak wyjaśnił, „na miejsce skierowano żołnierzy naziemnego zespołu poszukiwawczo-ratowniczego Wojsk Obrony Terytorialnej”. – Sprawdzają teren, zgodnie z procedurami. Chcemy mieć pewność, że nic tam nie spadło – przekazał rzecznik. – Obecnie trwają czynności i czekamy na wyniki – dodał Goryszewski.

Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Przypomnijmy, Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało 23 września, że w środę o godz. 11.08, „na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” .

Dodano także, że „śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego” . Polska przestrzeń powietrzna została naruszona na głębokość ok. 300 m. Śmigłowiec przebywał w niej przez 42 sekundy.

„Lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej – dodano”.

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