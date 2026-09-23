Sędziowie TK niedopuszczeni do orzekania. Zarzuty dla kolejnej osoby

Prokuratura przedstawiła zarzuty popełnienia przestępstw dwóm osobom wykonującym obowiązki służbowe w Trybunale Konstytucyjnym. Następnie zostały one przesłuchane w charakterze podejrzanych. Śledztwo dotyczy niedopuszczenia sędziów TK do orzekania. W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, obejmujący zarówno osobowe źródła dowodowe, jak i dokumenty.

Zofia H. nie dopełniła obowiązków poprzez uniemożliwienie sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków służbowych i korzystania z uprawnień związanych z pełnieniem urzędu oraz złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracowniczych sędziów TK wynikających ze stosunku pracy nawiązanego w związku z wyborem ich przez Sejm na ten urząd i złożeniem wymaganego prawem ślubowania, poprzez niezapewnienie im warunków pracy przewidzianych dla sędziów Trybunału.

Zarzuty w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania

Z kolei Komendant Straży Trybunalskiej Piotr P. przekroczył uprawnienia przez poddawanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego stałej, naruszającej ich godność kontroli w zakresie przemieszczania się po budynku TK; uniemożliwienie im swobodnego poruszania się po tym budynku i korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego; oraz uniemożliwienie dwóm sędziom wejścia do budynku TK 14 lipca 2026 r. w godzinach urzędowania tej instytucji.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zawiesił ich w czynnościach służbowych i nakazał powstrzymać się od podejmowania działalności związanej z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, na czas trwania prowadzonego postępowania, zakazu kontaktowania się z wykonującymi obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym sędziami i pracownikami, a także zakazu przebywania w budynku TK.

Pracownik TK z zarzutami. Prokurator generalny: Musi liczyć się z odpowiedzialnością karną

„W budynku, który powinien stać na straży Konstytucji, urządzono bezprawne blokady, upokarzające kontrole i złośliwy mobbing wobec legalnie wybranych sędziów. Urzędnik państwowy nie ma prawa stawiać się ponad prawem, a bramy Trybunału nie są bramami prywatnej twierdzy” – napisał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek. Prokurator generalny kontynuował, że „sędziów legalnego Trybunału upokarzano rewizjami, odcinano od gabinetów”.

„14 lipca fizycznie zablokowano im wejście do pracy w środku godzin urzędowania. Z premedytacją uniemożliwiono im dostęp do akt, gabinetów i pensji, jawnie depcząc wiążące zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Każdy, kto wykonuje bezprawne polecenia polityczne i niszczy fundamenty państwa prawa, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną” – podsumował Żurek.

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