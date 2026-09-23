Awantura pod AWS. Antoni Macierewicz może mieć kłopoty, prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaznaczyła, że chodzi o zdarzenie, do którego doszło w niedzielę – 13 września. Macierewicz miał przekroczyć uprawnienia w związku z pełnionym przez siebie mandatem poprzez „powoływanie się na wykonywanie interwencji poselskiej”. Miał „zastosować groźbę bezprawną wobec funkcjonariuszy publicznych w postaci spowodowania wobec nich postępowania karnego”. To wszystko celem „zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych polegających na uniemożliwieniu mu wejścia na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czym działał na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego i niezakłóconego wykonywania ustawowych zadań funkcjonariuszy oraz zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania AWS” – wskazał w komunikacie prasowym prok. Antoni Skiba, rzecznik śledczych.

Zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa prokuratura otrzymała w poniedziałek (14 września). Pismo skierował Marcin Kierwiński – prokurator generalny. W treści minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował śledczych, iż w jego ocenie Macierewicz „groził pełniącym służbę przed budynkiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości funkcjonariuszom policji spowodowania postępowań karnych w celu zmuszenia ich do jego wpuszczenia na teren obiektu”.

„Z dołączonych do zawiadomienia materiałów wynika, że poseł, w celu wejścia na teren obiektu, powoływał się na wykonywanie interwencji poselskiej i wynikające z niej uprawnienia w sytuacji, gdy bezpośrednim celem wejścia do budynku było dostarczenie przebywającej w nie Posłance na Sejm żywności, napojów i leków, który to cel nie pozostaje w związku funkcjonalnym z przewidzianymi (...) w Ustawie o mandacie posła i senatora uprawnieniami wynikającymi z interwencji poselskiej” – ustaliła prokuratura.

„Proszę przestać robić przestępstwo”

To, co działo się feralnego dnia, widać na filmach udostępnianych m.in. na platformie X. Na jednym z materiałów Telewizji Republika słychać słowa wypowiadane przez parlamentarzystę. – Funkcjonariuszu, proszę uprzejmie, żeby pan przestał robić przestępstwo (...) pan nie ma prawa mnie powstrzymywać – mówił.

Później podszedł do kolejnego przedstawiciela służb i m.in. zaczął dotykać jego munduru. Następnie ostrzegł, że jeśli ten nie puści go na teren AWS, będzie musiał „skierować go [mundurowego – red.] do sądu”.

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