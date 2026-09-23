Nauczycielka chciała od radnej PiS 200 tys. zł. Sąd wydał wyrok

Sprawa dotyczyła wypowiedzi Barbary Nowak, które pojawiły się w 2024 roku w reportażu TVN24 i na platformie X (dawny Twitter). Była małopolska kurator oświaty sugerowała, że Urszula Mroczek-Gula dopuściła się zaniedbań w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Wypowiedzi dotyczyły również śmierci ucznia w internacie w 2018 r. Nowak sugerowała, że dyrektorka przyczyniła się do jego samobójczej śmierci i nie została uniewinniona w postępowaniu dyscyplinarnym.

Nauczycielka wytoczyła proces radnej PiS i domagała się od niej 200 tysięcy złotych. Wyrok zapadł przed Sądem Rejonowym w Krakowie. Jak poinformowało Radio Kraków Nowak została uznana za winną zniesławienia Mroczek-Guli. Sąd uznał, że wypowiedzi byłej małopolskiej kurator oświaty mogły narazić emerytowaną nauczycielkę na poniżenie i utratę zaufania niezbędnego w wykonywanym zawodzie.

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Sąd wymierzył Nowak sześć tys. zł grzywny i nakazał zapłatę 10 tys. zł zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny. Decyzję sądu kwestionowali sympatycy radnej Prawa i Sprawiedliwości małopolskiego sejmiku, którzy na ogłoszenie wyroku przyszli w żółtych kamizelkach z napisem „Ruch Obrony Granic”. Zaczęli skandować: „hańba”, „gestapo” i „precz z komuną”. – Przyjdziemy po was! – krzyczał w stronę sądu prawicowy działacz Ryszard Majdzik, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

– Walczyłam o swoją godność. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie sposobem zatrzymania byłej małopolskiej kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią na mój temat – skomentowała Mroczek-Gula. – Dzisiejszy wyrok przyjmujemy z satysfakcją, ale to nie zwróci ani lat, które moja klientka poświęciła na dochodzenie sprawiedliwości, ani jej zdrowia, które straciła – powiedział z kolei pełnomocnik byłej dyrektor adwokat Wojciech Sawiński.

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