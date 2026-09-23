Rodzina, na którą doniosła Rzeczniczka Praw Dziecka, miała Niebieską Kartę. Służby potwierdziły

W połowie sierpnia tego roku Monika Horna-Cieślak spacerowała po warszawskiej Białołęce. W pewnym momencie była świadkiem sceny, która ją zaniepokoiła – jedna z kobiet miała krzyczeć na swoje dziecko, co spotkało się z reakcją urzędniczki. Matka nie uważała jednak, że robi coś złego, a zwrócenie uwagi potraktowała jako atak. Miała odwzajemnić się RPD poprzez rzucenie w jej kierunku kilku wulgaryzmów.

Z ustaleń Kanału Zero wynika, że Horna-Cieślak tak tego nie zostawiła – sprawę zgłosiła na policję. Funkcjonariusze sprawdzili rodzinę, ale mieli nie znaleźć podstaw do interwencji. To, czy wychowywaniu dzieci towarzyszą odpowiednie warunki, weryfikował też sąd rodzinny. Po tym, jak dokumentacja trafiła do wymiaru sprawiedliwości, jego przedstawiciele mieli otrzymać telefon od pracownika biura RPD. Sędzia miał być rzekomo przekonywany do tego, by dzieci zostały odebrane rodzinie.

W ciągu doby po incydencie kurator oddelegowany do sprawy przeprowadził wywiad środowiskowy. W jego opinii nie było podstaw, by umieścić pociechy w pieczy zastępczej.

Rzeczniczka miała zorganizować potem spotkanie na komendzie – w rozmowie uczestniczyć miał m.in. szef jednostki. Po nim miała zapaść decyzja ws. wydania rodzicom zakazu zbliżania się do pociech, zaś te skierowane zostały do domu dziecka. Później sąd nakazał zwrócenie małoletnich opiekunom prawnym.

Policja: Wobec rodziny prowadzona była procedura Niebieskiej Karty

Niedługo po wybuchu afery głos ws. zabrała Hornik-Cieśla. Zaznaczyła, że była świadkiem tego, jak matka zwraca się do nieletniego: „Ty k***o”.

„Jako świadek przemocy zawiadomiłam policję. Nie zgadzam się na marginalizowane przemocy wobec dzieci i każdym takim zachowaniom będę się stanowczo sprzeciwiać. Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci – w szczególności Niebieskich Kart, informacji ze strony sąsiadów. Materiał dokumentujący przemoc wobec dzieci pochodzi z 2025 roku. Był gromadzony przez różne instytucje. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ale również inne właściwe służby, podjęły i nadal niezależnie podejmują działania mające na celu zabezpieczenie dzieci, gdyż ich sytuacja nadal wymaga ochrony” – podkreśliła.

Do sprawy odniosła się też potem komenda stołeczna. „Podkreślamy, że ocena sytuacji rodziny przez Policję nie opierała się wyłącznie na okolicznościach jednego zdarzenia, mającego miejsce w piątek (13 sierpnia) na warszawskiej Białołęce. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa małoletnich Policja analizuje informacje dostępne z różnych źródeł i współpracuje z podmiotami posiadającymi wiedzę o sytuacji rodziny, w szczególności z sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, pracownikami pomocy społecznej oraz zespołem interdyscyplinarnym. W omawianym przypadku istotnym elementem oceny były również informacje dotyczące wcześniejszej sytuacji rodziny, w tym związane z jej poprzednimi miejscami pobytu. Ma to znaczenie, ponieważ rodzina przeprowadzała się” – ujawniła KSP.

Policja zaznaczyła, że przed oceną poziomu zagrożenia bezpieczeństwa małoletnich „uwzględniano zatem także informacje pochodzące z wcześniejszych miejsc pobytu i działań podejmowanych przez właściwe służby i instytucje”. „Wobec rodziny prowadzona była już procedura interdyscyplinarna, Niebieska Karta oraz sprawowany był nad nią nadzór sądowy. Rodzina była objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nadzorem ze strony zespołów interdyscyplinarnych w dwóch dzielnicach, gdzie wcześniej zamieszkiwała” – dowiedzieli się przedstawiciele służb.

„Po uzyskaniu nowych informacji ponownie oceniono sytuację rodziny”

Jak podkreślili przedstawiciele zespołu prasowego KSP, materiał dot. sytuacji rodziny „był sukcesywnie uzupełniany o informacje uzyskane od kuratora sądowego oraz pracowników socjalnych”.

„Oznacza to, że zakres informacji dostępnych Policji na kolejnych etapach sprawy zwiększał się. Późniejsza ocena sytuacji uwzględniała szerszy materiał, a nie wyłącznie okoliczności zdarzenia z 13 sierpnia. Sprawa ma charakter wielowątkowy i pozostaje w zainteresowaniu właściwych organów, a sytuacja w rodzinie ulegała zmianie na przestrzeni czasu. Jest to istotne dla właściwego odczytania chronologii podejmowanych działań. Fakt, że na wcześniejszym etapie nie zastosowano określonych środków, nie oznacza, że po uzyskaniu nowych informacji nie należało dokonać ponownej oceny sytuacji” – zastrzegła policja.

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