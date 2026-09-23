Radosław Sikorski poleciał do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W międzyczasie znajduje jednak czas dla dziennikarzy – m.in. „Faktu”.

Redakcja wspominanej gazety zapytała wczoraj ministra spraw zagranicznych o to, czy jest gotowy na ewentualną sytuację kryzysową. Wicepremier przyznał, że zrobił m.in. zapasy pożywienia. – Mam zrobione zapasy ryżu, mam w domu ręczną pompę, mam też zrobione konfitury z owoców z własnego ogrodu – ujawnił dziennikowi.

Wypowiedź ta dotarła do rzeczniczki prasowej MSZ Rosji. Po zapoznaniu się z nią postanowiła zakpić z polskiego ministra – zrobiła to we wpisie opublikowanym na platformie Telegram. „Sikorski powiedział, że zgromadził zapasy żywności na wypadek wojny. (...) Jedyne, czego naprawdę teraz potrzebuje, to haloperidol” – skwitowała w środę (23 września).

Zacharowa uderzyła w Sikorskiego

Haloperydol to substancja, która wykazuje silne działanie przeciwpsychotyczne. Podaje się ją pacjentom m.in. chorym na schizofrenie czy cierpiącym na stany maniakalne. Maria Zacharowa chciała w ten sposób zdyskredytować szefa polskiej dyplomacji w oczach opinii publicznej. Nie jest to pierwszy raz, gdy próbuje ona przedstawić go jako osobę mającą urojenia, a więc niegodną zaufania – niesłusznie darzoną powszechnie autorytetem.

Sikorski ostrzega też europejskie kraje na arenie międzynarodowej przed możliwą agresją rosyjską. Tymczasem zgodnie z propagandą głoszoną przez Zacharową takie zagrożenie nie istnieje, a ostrzeżenia szefa MSZ Polski wynikają z jego rzekomych problemów psychicznych.

Warto zaznaczyć, że przed inwazją na Ukrainę Rosja również zapewniała, że nie planuje atakować państwa. Przez długi czas podjętym przez siebie działaniom nadawała zresztą miano „operacji wojskowej”. Władimir Putin przekonywał, że jego kraj jest w całej tej sytuacji ofiarą i został zmuszony do „obrony”.

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