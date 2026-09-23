Kaczyński grzmi ws. TK i działań prokuratury. „Nie prawda, lecz zemsta i igrzyska”

Przypomnijmy, 23 września służby zatrzymały Annę Plakwicz, dyrektorkę Biura Wydarzeń Prezydenta oraz Piotra Matczuka, komentatora TV Republika w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Prokuratura postawiła z kolei zarzuty dyrektor kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej.

Kaczyński odpowiada na działania prokuratury ws. TK

Tego samego dnia do działań śledczych odniósł się prezes PiS. „Polska Tuska to nie siła prawa, a prawo siły. Od rana władza próbuje zaszczuć niezwykle uczciwe i zasłużone dla środowiska patriotycznego osoby: odważną panią dyrektor Annę Plakwicz i bezkompromisowego dziennikarza pana Piotra Matczuka. Sprawa sprzed dziewięciu lat, wielokrotnie wyjaśniona i skrupulatnie rozliczona, ale cel jest inny: nie prawda, lecz zemsta i igrzyska” – napisał w serwisie X .

Polityk dodał również, że „w ten plan wpisują się także zarzuty wobec szefowej kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i szefa straży trybunalskiej. Szykanowani, bo stali na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości” .

Kaczyński stwierdził także: „ta władza boi się ludzi odważnych. Ta władza boi się ludzi wolnych. Ta władza boi się ludzi wolnych” . Zwrócił się także do Polaków: „bądźmy odważni i stańmy w obronie Trybunału Konstytucyjnego, który jest gwarantem naszej wolności i suwerenności. Strzeżmy tej instytucji przed nielegalnymi partyjnymi nominatami. Bądźmy razem!”.

Donald Tusk ws. nieprawidłowości z fundacji: „ Podwójny skandal ”

Komentarza w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej udzielił również premier Donald Tusk. W rozmowie z mediami przekazał, że była ona „szczególnie spektakularna” . – To były billboardy w całym kraju, to był zorganizowany przez rząd atak na niezależne sądownictwo, więc to taki podwójny skandal. Nie dość, że nadużywanie środków publicznych to jeszcze w bardzo jednoznacznie złym celu. Także dobrze, że osoby za to odpowiedzialne zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości – uznał szef rządu.

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