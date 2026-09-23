Ukraina chciała wciągnąć Polskę do wojny? Przypomnieli słowa prezesa PiS

Jarosław Kaczyński uczestniczył niedawno w Kongresie Młodzieży 2026 – imprezie współorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. W jej trakcie z publiczności padło pytanie o początek wojny w Ukrainie, która trwa od ponad czterech lat.

Były premier powiedział, że Kijów naciskał rzekomo na władze Warszawy, by wzięła udział w konflikcie zbrojnym. To było jednak niemożliwe do spełnienia – m.in. dlatego, że w tamtym okresie Rzeczpospolita „nie miała praktycznie żadnych realnych sił zbrojnych”. Ewentualne dołączenie do wojny mogłoby więc być tragicznym w skutkach ruchem.

Z treścią tej wypowiedzi zapoznał się publicysta Michał Płociński. Komentując ją dla „Rzeczpospolitej” zestawił ją z inną – która padła w 2022 r. Ważne są okoliczności, jakie jej towarzyszyły – prezes PiS jako jeden z pierwszych ważnych, europejskich polityków – szef największej ówcześnie partii w Polsce – pojechał do stolicy Ukrainy, by stamtąd zwrócić się do liderów Zachodu – polityków z państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Jarosław Kaczyński zachęcał do uruchomienia „misji pokojowej”

– Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie także w stanie się obronić, która będzie działała na terenie Ukrainy za zgodą oczywiście prezydenta, rządu Ukrainy. (...) To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie osłonięta też przez odpowiednie siły – siły zbrojne – mówił.

Po słowach Kaczyńskiego, a także tych, które padły z ust innych polityków, prezydent Wołodymyr Zełenski wyrażał podziw. – Ci ludzie, poważni ludzie – liderzy swoich pięknych, niezależnych, europejskich państw – niczego się nie boją, bardziej przejmują się naszym losem – mając na myśli m.in. szefa PiS.

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