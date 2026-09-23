KPRP potwierdziła obecność Nawrockiego na szczycie G20. Siądzie do stołu z Putinem?

Spotkanie przedstawicieli państw należących do elitarnej Grupy Dwudziestu odbędzie się w tym roku w Miami. Na międzynarodowe forum, podczas którego dyskutowane będzie globalna sytuacja gospodarczo-finansowa, pojawią się przedstawiciele Polski i prawdopodobnie Rosji.

Kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej zapowiedziała już, że na szczyt G20 uda się głowa państwa. Co, jeśli na tym samym wydarzeniu obecne będą także władze Moskwy? Głos ws. zabrał Marcin Przydacz.

„Nie wiem, kto będzie finalnie reprezentował poszczególne państwa, Polskę będzie reprezentował pan prezydent”

Prezydencki minister – szef Biura Polityki Międzynarodowej – zwrócił uwagę, że Polska „nie ustala składu” grupy państw G20. – Od prawie 30 lat jest zdefiniowana lista jej uczestników – tak samo jak zdefiniowana jest lista uczestników Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Niestety, znajdują się na niej takie państwa, co do których mamy bardzo krytyczne uwagi i krytyczną postawę — takie jak Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Iran i wiele innych państw, z którymi na pewno nie jest nikomu, kto ma demokratyczne serce, po drodze – zaznaczył w środę (23 września) na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

W ocenie Przydacza Polska została „doproszona” do grupy G20, więc nie rozdaje tam kart i nie może decydować ws. tego, kto będzie jej członkiem.

– Nie byłoby chyba odpowiednio skuteczne, abyśmy my, jako zaproszony gość, weryfikowali listę gospodarzy tego wydarzenia (...). Kto przyjedzie na szczyt do Miami, to jeszcze jest pewnie przedmiotem dyskusji. Ja nie wiem, kto będzie finalnie reprezentował poszczególne państwa, wiem, że Polskę będzie reprezentował pan prezydent Nawrocki – poinformował.

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